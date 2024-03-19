Cezaevi firarisini yurtdışına kaçırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme!
Yalova Ro-Ro Limanı’ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2’si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden D.T.’nin Yalova Ro-Ro Limanı’ndan yurtdışına kaçtığını tespit etti.
Polis insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.’nin, cezaevi firarisi D.T.’yi Bingöl’den getirdiği ve limanda işçi olarak çalışan M.A. ve R.İ.’nin personel giriş kartlarını 8 bin Euro karşılığında kullandığını belirledi.
ALDIKLARI RÜŞVETE EL KONULDU!
Polis Yalova’da liman personelleri M.A. ve R.İ.’yi, İstanbul’da F.K.’yi, Bingöl’de ise E.T.’yi yakalayarak gözaltına alındı. İşçilerin rüşvet olarak aldığı paralara da el konuldu.
Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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