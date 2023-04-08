Cezaevi nakil aracı TIR ile çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6'sı asker 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı asker 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e mahkûm nakli yapmak için yola çıkan 35 NLN 27 plakalı cezaevi nakil aracı, Savaştepe kavşağında Yalçın T. idaresindeki 34 EUS 466 plakalı TIR ile çarpıştı.
MAHKÛMLAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Kazada cezaevi nakil aracında bulunan 6 asker ile 2 cezaevi personeli ve TIR şoförü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan 6 mahkûm ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- CHP binasına ateş açan 4 kişi yakalandı
- Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama
- İttifak kararı partide çatlak yarattı