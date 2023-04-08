Cezaevi nakil aracı TIR ile çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:16

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:16

Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı asker 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e mahkûm nakli yapmak için yola çıkan 35 NLN 27 plakalı cezaevi nakil aracı, Savaştepe kavşağında Yalçın T. idaresindeki 34 EUS 466 plakalı TIR ile çarpıştı.

MAHKÛMLAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kazada cezaevi nakil aracında bulunan 6 asker ile 2 cezaevi personeli ve TIR şoförü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan 6 mahkûm ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.