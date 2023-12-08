Cezaevinde 'intihar' iddiası: İple kendini astı

Kayseri’de tutuklu bir kişi, iddiaya göre cezaevinde kendini iple asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:26
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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen olayda, "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklu bulunan Osman E. (29), kendini iple astı.

Durumun fark edilmesi üzerine cezaevinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cezaevin giren polis ekipleri de inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osman E.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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