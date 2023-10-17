Cezaevinde olay: Sayım sırasında gardiyanı bıçakladı

Burdur Cezaevi'nde bir hükümlü, sayım sırasında infaz koruma memuruna meyve bıçağı ile saldırıp, ensesinden yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:48
Cezaevinde olay: Sayım sırasında gardiyanı bıçakladı
Abone Ol google-news

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün akşam koğuşta sayım yapıldığı sırada, 'hırsızlık' suçundan cezasını çeken bir hükümlü, infaz koruma memuru İ.Y.'ye meyve bıçağı ile saldırarak ensesinden yaraladı.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.Y.'nin ensesine 15 dikiş atıldı.

İ.Y. tedavisinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gitti. 

 


ceza CEZAevi Burdur

İlgili Haberler

İzmir Barosu, Adalet Bakanlığı’na cezaevlerindeki isyanları sordu

İzmir Barosu, Adalet Bakanlığı’na cezaevlerindeki isyanları sordu
Ülkenin gerçeği, dolar kuru değil cezaevlerinden yükselen seslerdir

Ülkenin gerçeği, dolar kuru değil cezaevlerinden yükselen seslerdir
Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir

Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir

En Çok Okunan Haberler