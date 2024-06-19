Cezaevine ziyarete gelince yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen şahsın araması olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:32
Cezaevine ziyarete gelince yakalandı
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Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan bir şahsı ziyarete gelen S.K isimli şüpheli şahsın yapılan sorgusunda “ Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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