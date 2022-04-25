Cezaların ardından 'Gezi'nin annelerinden tepki: 'Bu ülkede adaletin olmadığını bir kez daha gösterdiler'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 20:29

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"ADALETLİ BİR KARAR ÇIKMADI"

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de katledilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, verilen hapis kararlarına tepki gösterdi. Gazete Duvar’a konuşan Emel Korkmaz, "Verilen bu karar tekrar çok canımızı yaktı maalesef. Osman Kavala’nın bu kadar süre adaletsizce yargılanması, cezaevinde tutulması çok yanımızı yaktı. Diğer isimlerin de. Maalesef adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. Bütün davalarda olduğu gibi bu davada da yine adaletli bir karar çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜKLERİNİN SONLANDIRILMAMASI İÇİN SOKAKLARDAYDILAR"

Gezi eylemlerinin barışçıl olduğunu söyleyen Emel Korkmaz, "Çocuklar, insanlar özgürce yaşamak, istedikleri adaletli bir ülkede yaşamak için sokaklardaydılar. Ağaçların katledilmemesi, insanların özgürlüklerinin sonlandırılmaması için sokaklardaydılar. Ben bunu her zaman dile getirmeye devam edeceğim. Maalesef bu ülkede adaletin olmadığını çocuklarımızın canını alarak, bizim canımızı yakarak, bu kararlarla bir kez daha gösterdiler" diye konuştu.

GÜLSÜM ELVAN: BUNLAR GİDECEK, GEZİ KALACAK

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanıp 9 ay komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ise Dokuz8 Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün bir adaletsizliğe daha uğradık. Aslında şaşırmadık. Hala çocuklarımızın katili ellerini kollarını sallayıp gezerken bugün bizim avukatımızı aldılar. Mücella ablayı aldılar. Bu haksızlık bu adaletsizlik nereye kadar sürer? Bunlar gidecek, Gezi kalacak."