Hakimden Gezi Parkı kararına 'şerh': Gerekçelerini tek tek sıraladı
Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Karar oy çokluğu ile alınırken, bir hakim karara şerh düştü. Hakım, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığını belirtti.
2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.
ŞERH DÜŞTÜ
Oy çokluğu ile alınan karara ise bir hakim şerh düştü.
Üye hakım sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraatlerine, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması yönünde görüşünde olduğunu belirtti.
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