‘Change araç’ operasyonu: 2.5 milyonluk araçlar yakalandı
Düzce’de polis ekiplerince piyasa değeri 2.5 milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi.
Düzce’de Asayiş Şube Müdürlüğünce change araç operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede yurttaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik araştırma ve planlı operasyonlar sonucunda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 aracın change olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara da işlem yapıldı.
El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilerek sergilenirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti.
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