‘Change’ edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu

Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:58

Güncelleme: 28.05.2024 - 10:02

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda yurtdışından getirilen 3 adet tır dorsesine yurtiçi araçlara ait şase tatbik edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ekipler tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 adet tır dorsesine el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şahıslar da ifadeleri alınmak üzere Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.