CHP Aydın İl Başkanı Çankır trafik kazası geçirdi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:58

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın-Denizli Karayolu 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı alt geçidinde sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, alt geçitte kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza dolayısıyla alt geçidin bir şeridi araç trafiğine kapatılırken, diğer şeritte oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 AEN 491 plakalı otomobil, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır idaresindeki 09 AHF 205 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Her iki otomobil sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.