Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:08

Güncelleme: 06.04.2025 - 09:08

CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın ardından eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Peki, CHP Başkanlığına aday olan Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli?

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta Nuri Şimşek ve Alime Şimşek'in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğudur. İlköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı. 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibidir.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapmıştır.

TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aktif siyasette son olarak, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

ÖDÜLLERİ

1996 - Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Işıklar Sönmesin)

1994 - 6. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Yolcu)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2005 - Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç (Kendisi) (Sinema Filmi)

2002 - Mumya Firarda (Sinema Filmi)

2002 - Keje (Şehsuvar) (TV Dizisi)

2000 - Şarkıcı (Refik Ağa) (Sinema Filmi)

2000 - Yahta Kaptan (TV Dizisi)

2000 - Acı Gönül (Sinema Filmi)

1999 - Figüran (TV Filmi)

1998 - Hoşçakal Yarın (Deniz Gezmiş) (Sinema Filmi)

1996 - Işıklar Sönmesin (Eşkiya Lideri Seydo) (Sinema Filmi)

1995 - Yahya Kaptan (TV Dizisi)

1994 - İş (Sinema Filmi)

1994 - Yolcu (Kuvay-ı Milliyeci) (Sinema Filmi)

1993 - Tersine Dünya (Hamza) (Sinema Filmi)

1993 - Kızılırmak Karakoyun (Ali) (Sinema Filmi)

1993 - Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1992 - Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)

1991 - Uzlaşma (Mehmet Ali Ağca) (Sinema Filmi)

1991 - Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1990 - Minyeli Abdullah 2 (Minyeli Abdullah) (Sinema Filmi)

1990 - Madde 438 (Sabri Timur) (Sinema Filmi)

1990 - Aşkın Kesişme Noktası (Sinema Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Orhan) (Sinema Filmi)

1989 - Oyunun Sonu (Sinema Filmi)

1989 - Minyeli Abdullah (Minyeli Abdullah) (Sinema Filmi)

1988 - Sürgün (Sinema Filmi)

1988 - Gömlek (Sinema Filmi)

1988 - Ferman (Seydali) (Sinema Filmi)

1987 - İpekçe (Seyyit) (Sinema Filmi)

1987 - Zamansızlar (Sinema Filmi)

1987 - Vurgun (Kemal) (Sinema Filmi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Sungur Tekin) (TV Dizisi)

1986 - Aşk Ve Para (Sinema Filmi)

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Yedeksubay Osman) (TV Dizisi)

1985 - Acımak (Mehmet) (TV Dizisi)

1984 - Zavallılar (Tahir) (Sinema Filmi)

1984 - Yaralı (Tahir) (Sinema Filmi)

1984 - Acı (Selim) (Sinema Filmi)

1983 - Azrailin Elçileri (Sinema Filmi)

1982 - Son Akın (Kara Murat) (Sinema Filmi)

1982 - Islak Güneş (Sinema Filmi)

1981 - Mecnun (Sinema Filmi)

1981 - Antepli (Antepli Şahin) (Sinema Filmi)

1979 - Mahmudo ile Hazel (Sinema Filmi)

1978 - Batak (Sinema Filmi)

1977 - Sevgili Oğlum (Halil) (Sinema Filmi)