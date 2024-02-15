CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney’den gazetemize ziyaret
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, gazetemizi ziyaret etti.
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, dün gazetemizi ziyaret etti.
Ziyareti sırasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ile bir araya gelen Güney, seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Göz Atın
Güney, Beyoğlu'nun en önemli sorunlarının kentsel dönüşüm, otopark sorunu ve Beyoğlu'nun kültürel mirasını geri kazanmak olduğunu söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- CMXXIV'i izleyen kişi izlenimlerini paylaştı
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!