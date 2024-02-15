CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney’den gazetemize ziyaret

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, gazetemizi ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:01
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney’den gazetemize ziyaret
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CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, dün gazetemizi ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ile bir araya gelen Güney, seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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Güney, Beyoğlu'nun en önemli sorunlarının kentsel dönüşüm, otopark sorunu ve Beyoğlu'nun kültürel mirasını geri kazanmak olduğunu söyledi.


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