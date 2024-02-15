CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney’den gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:01

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:22

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, dün gazetemizi ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ile bir araya gelen Güney, seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Güney, Beyoğlu'nun en önemli sorunlarının kentsel dönüşüm, otopark sorunu ve Beyoğlu'nun kültürel mirasını geri kazanmak olduğunu söyledi.