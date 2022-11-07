CHP 'Buca Cezaevi' planlarına karşı dilekçe verdi!
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il yönetimi ve İzmir milletvekillileri ile partililer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi planlarına ilişkin itiraz dilekçesi verdi.
CHP İzmir teşkiladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Buca Cezaevi planlarına karşı itiraz etti.
İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen CHP İl Başkanı Deniz Yücel, il yönetimi, ilçe başkanları ve parti üyelerini dilekçelerini teslim ettiler. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Atilla Sertel ve Konak Belediye Balkanı Abdül Batur planlara dair itiraz dilekçesi verdiler.
Yücel Twitter hesabından, “Buca Cezaevi alanı AKP’nin beton ve rant alanı olmasın diye İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis grubumuzla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçelerimizi verdik. Bedeli ne olursa olsun, alanın ranta değil, yeşil alan olarak kamuya açılmasını istiyoruz” dedi.
Buca cezaevi alanı AKP’nin beton ve rant alanı olmasın diye İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis grubumuzla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçelerimizi verdik. Bedeli ne olursa olsun, alanın ranta değil, yeşil alan olarak kamuya açılmasını istiyoruz. pic.twitter.com/3j9E7MqSHg— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) November 7, 2022
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