TMMOB: Buca Cezaevi alanı kamusal kullanıma dönüştürülmelidir!

05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:26

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir eski Buca Cezaevi alanını yeniden yapılaşmaya açan plan değişikliklerine ilişkin herkesi itiraz etmeye davet etti.

Akdemir yaptığı açıklamada hükümetin kentlerimizle rant gözüyle bakmaya devam ettiğini belirterek Buca Cezaevi alanını yapılaşmaya açılmasının kamu yararına aykırı olduğunu ifade etti.

“SON YAŞADIĞIMIZ DEPREM DERS OLMALI ARTIK”

Açıklamasının devamında "Olası bir afet anında toplanma alanı olabilecek, kentin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 80000 m2'lik eski Buca Cezaevi alanı yeniden yapılaşmaya açılıyor. Üstelik halkın bu konudaki talepleri de yok sayılıyor. Son yaşadığımız deprem ders olmalı artık. Buca'da betona değil, yeşil alana, toplanma alanlarına ihtiyacımız var” diye konuştu.

EYLEM ÇAĞRISI

İzmirlilere de çağrıda bulunan Akdemir, “TMMOB olarak bu alanın kamunun elinden çıkmaması için bütün İzmirlileri ve yerel yönetimleri planlara itiraz etmek için askının son günü olan 8 Kasım Salı günü saat 13:30'da Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği önünde buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.