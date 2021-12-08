CHP, bütçe şerhinde ‘din üzerinden siyaset’e dikkat çekti
CHP, Meclis’te görüşmeleri süren bütçeye düştüğü yazılı şerhte, neden ret oyu vereceğini ayrıntılarıyla açıkladı. CHP, koyduğu şerhte, “dinin siyaset amaçlı kullanılarak kutuplaşma yaratılmasına” dikkat çekti.
CHP, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2022 yılı bütçesine koyduğu şerhte, “dinin siyaset amaçlı kullanılarak kutuplaşma yaratılmasına” dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “sahaya sürülmesini” eleştiren şerh yazısında “Din, siyasal istismar ve siyasal rekabette bir araç haline getirildi” denildi. Öte yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde “27 bin imzanın tek kişide toplanmasına” yönelik “bürokratik vesayet” tanımlaması yapıldı.
CHP, Meclis’te görüşmeleri süren bütçeye düştüğü yazılı şerhte, neden ret oyu vereceğini ayrıntılarıyla açıkladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eleştirildiği şerh yazısında, bütün yetkilerin bir kişide toplanması “bürokratik vesayet” olarak tanımlanarak, “Yaklaşık 27 bin imzanın tek kişide olması durumu mevcuttur. Rektörden MİT başkanına, müftüden bakana tüm üst ve orta düzey atamaların tek kişide olması yoluyla müşterek kararnamenin yok edilmesi söz konusudur” denildi. Siyasette dinin kullanılmasına değinilen yazıda, “Din çok banal bir şekilde siyasal istismar ve rekabet aracı haline getirildi” değerlendirmesi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da bu konuda “sahaya sürüldüğü” aktarılan yazıda, “Siyasal rekabet, bir din ve devlet meselesi hatta mücadelesi olarak takdim edilmektedir” tespiti yapıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapatılması yönündeki çağrılarına ve HDP’ye açılan kapatma davasına da değinilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"AYM’YE OTORİTER KISKAÇ"
“AKP ve MHP cenahında AYM’yi otoriter ve faşizan bir kıskaca alma eğiliminin varlığı ayan beyan ortadadır. MHP, HDP’nin AYM’ce kapatılmasını ummaktadır. Bu tavrına, AYM ve AİHM kararlarının gereğini yerine getirmeyen bazı sözde yargıçların da katıldıkları da bir vakadır. Buna karşın, demokratik hukuk devletine ve insan haklarına düşman bu çarpık zihniyete karşı anayasal sorumluluğunu yerine getirmesi, AYM’nin temel yükümlülüğüdür.”
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