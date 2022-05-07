CHP Covid-19 Danışma Kurulu: DSÖ ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasındaki fark 181 bin 755 kişi
CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs kaynaklı can kaybı verileri arasındaki farkın 181 bin 755 kişi olduğunu ifade etti. Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı.
CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 264 bin 41 olarak tahmin ettiğini aktardı.
31 Aralık 2021 sonu itibarıyla Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısının yalnızca 82 bin 286 olduğunu bildiren kurul, aradaki farkın 181 bin 755 kişi olduğunu kaydetti.
Kurul, DSÖ'nün Türkiye’de pandemide yaşamını yitirenler ile ilgili yaptığı çalışmasında ortaya çıkan veriler ile Sağlık Bakanlığı’nın verilerini karşılaştırdı.
CHP Covid-19 Danışma Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “DSÖ, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını tahmin etmek için geliştirdiği bir yönteme göre 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 264 bin 41 olarak tahmin edildi" dedi.
"31 Aralık 2021 sonu itibari ile Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısı yalnızca 82 bin 286; aradaki fark 181 bin 755 kişi" denilen açıklamada, "Aktif vaka sayısında eksiye düşerek dünyaya bizi utandıran Sağlık Bakanı’nın ölüm sayılarında da 3.2 katlık fark üzerine derhal istifa etmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
"COVİD-19 ÖLÜMLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BİLDİRİMİNDEN YAKLAŞIK 2.1 KAT DAHA FAZLA"
CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:
- DSÖ, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını tahmin etmek için geliştirdiği bir yönteme göre 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 264 bin 41 olarak tahmin edildi. Ancak 31 Aralık 2021 sonu itibari ile Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısı yalnızca 82 bin 286; aradaki fark 181 bin 755 kişi.
- CHP Covid-19 Danışma Kurulu olarak CHP’li 11 büyükşehir ve 10 il belediyesinden aldığımız verilere dayanarak yaptığımız tahminlerde de ülkemizde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısının Bakanlığın açıkladığı ölüm rakamlarından en azından 2.1 kat daha fazla olduğunu öngörmüştük. Hatta, açıklamamızda ‘Türkiye’nin geri kalan 60 ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin bu raporda yer alan 21 ilin ölüm hızıyla eşdeğer olabileceği varsayılırsa; 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2.1 kat daha fazla olarak 184.636 kişi olabileceği tahmin edilmektedir. Buna ek olarak, Covid-19 olası ve/veya kuşkulu ölümü olduğu halde belediyelere ulaşan ölüm belgelerinde Covid-19 ve/veya bulaşıcı hastalık yazılmayan ölümlerin varlığı, ülkemizdeki Covid-19 ölüm sayısının daha fazla olma olasılığının araştırılmasını gerektirmektedir’ demiştik. Yine haklı çıktık.
"SAĞLIK BAKANI DERHAL İSTİFA ETMELİ"
- CHP Covid-19 Danışma Kurulu olarak buradan tekrar dile getiriyoruz: Sağlık Bakanlığı'nın ölüm verilerini eksik açıkladığı su götürmez bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı derhal gerçek Covid-19 ölüm sayısını açıklamalıdır. TÜİK hala 2020 ölüm istatistiklerini açıklamamıştır. TÜİK kendi kanununa göre suç işlemektedir. TÜİK derhal 2020 ve 2021 ölüm sayıları ve ölüm nedenlerini açıklayarak gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorundadır. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı 2020 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı da açıklanmamıştır. Şu anda sağlığa dair tüm veriler 2019 yılına, yani pandemi öncesine aittir. Aktif vaka sayısında eksiye düşerek dünyaya bizi utandıran Sağlık Bakanı’nın ölüm sayılarında da 3.2 katlık fark üzerine derhal istifa etmesi gerekmektedir.
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