Fahrettin Koca'dan 'TUS' paylaşımı: 'Sonuçlar hepimize hayırlı olsun' diyerek duyurdu

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 69 hekimin uzmanlık eğitimi almaya hak kazandığını bildirdi.

"SONUÇLAR HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 10 bin 69 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021'in ilk döneminde 5 bin 29'du. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun."