CHP Dilovası İlçe Başkanı yaşamını yitirdi
CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, bugün kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dilovası Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen Aydemir, kurtarılamadı. Cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz netleşmedi.
Kerem Aydemir
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