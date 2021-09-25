CHP Dilovası İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

25 Eylül 2021 Cumartesi, 19:18

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, bugün kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dilovası Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen Aydemir, kurtarılamadı. Cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz netleşmedi.

Kerem Aydemir