Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:06

Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi. Peki, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan kimdir? Yavuz Oğhan kaç yaşıda, nereli?

YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Yavuz Oğhan, mesleğe Ali Kırca’lı ATV’de gece muhabiri olarak başladı. 5 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra haber müdürlüğüne atandı. Star’da Uğur Dündar’ın Ankara temsilciliğinden sonra art arda CNN TÜRK’ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevini üstlendi. 2009 yılında şehir değiştirdi.

Ankara’dan İstanbul’a CNN TÜRK’ün haber koordinatörü olarak atandı. CNN TÜRK macerası 2011 yılında son buldu. Posta ve Radikal gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Artı 1 kKanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Oğhan, RS FM’de hafta içi her gün ‘bidebunudinle’ adıyla program hazırlayıp sundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür tarafından gazeteci Yavuz Oğhan, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Yavuz Oğhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum" dedi.