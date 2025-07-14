CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklanmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"BU MÜCADELEYİ KAZANAMAZSINIZ"

Özgür Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemesi Kanunu, gece vakti konutlarda arama yapılamayacağını açıkça belirtmesine rağmen gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, yine bir gece yarısı tutuklandı. Hukuk ayaklar altına alınıyor, adaletin terazisi, ‘duydum, gördüm, düşünüyorum’ ifadeleriyle kaydırılıyor. An itibarıyla, halkımızın oylarıyla seçilmiş 17 belediye başkanımız esir alınmış durumda. Halkla kavga etmeyi, halkın iradesini yok saymayı bırakın. Bu mücadeleyi kazanamazsınız."