Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına tepki!

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına tepki!

14.07.2025 12:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına tepki!

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “17 belediye başkanımız esir alınmış durumda. Halkla kavga etmeyi, halkın iradesini yok saymayı bırakın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklanmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"BU MÜCADELEYİ KAZANAMAZSINIZ"

Özgür Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemesi Kanunu, gece vakti konutlarda arama yapılamayacağını açıkça belirtmesine rağmen gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, yine bir gece yarısı tutuklandı. Hukuk ayaklar altına alınıyor, adaletin terazisi, ‘duydum, gördüm, düşünüyorum’ ifadeleriyle kaydırılıyor. An itibarıyla, halkımızın oylarıyla seçilmiş 17 belediye başkanımız esir alınmış durumda. Halkla kavga etmeyi, halkın iradesini yok saymayı bırakın. Bu mücadeleyi kazanamazsınız."

İlgili Konular: #CHP #tutuklama #Özgür Çelik #Özgür Kabadayı

İlgili Haberler

Son Dakika... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya tutuklama talebi!
Son Dakika... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya tutuklama talebi! CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı: CHP'li Gökan Zeybek seçim sonuçları ile tepki gösterdi
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı: CHP'li Gökan Zeybek seçim sonuçları ile tepki gösterdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasına, “Milletimiz sandık günü geldiğinde iradesine dokunanlara dersini verecek” diyerek tepki gösterdi.
Şile Belediyesi'ne operasyon... Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı!
Şile Belediyesi'ne operasyon... Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı! CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında tutuklama talebinde bulunulan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.