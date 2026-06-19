CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Adalar Belediyesi önünde toplanma çağrısı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı eylem çağrısı yaptı.

İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yaşanan süreç halkın iradesine yönelik bir hukuksuzluk olarak tanımlandı. Söz konusu paylaşımda, "Halkın iradesine yönelik hukuksuzluğa karşı, gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'a sahip çıkmak ve demokrasi mücadelemizi büyütmek için Adalar'da buluşuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan duyuruda, eylem adresinin Adalar Belediyesi önü olduğu ve toplanmanın 19 Haziran Cuma günü saat 19.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Çağrıyla birlikte paylaşılan afişte ise "Halkın iradesine, ülkemize, geleceğimize sahip çıkıyoruz!" mesajı öne çıkarılırken; Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözaltındaki Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın fotoğrafları yan yana kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma doğrultusunda sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, bazı belediye başkan yardımcıları ve personellerin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.