CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: ABD, F-16 ödünü istiyor
Türkiye’nin ABD’den F-16 talebini değerlendiren CHP’li Erdoğan Toprak, “F-35’te olduğu gibi F-16’da da çözüm beklemiyorum. ABD ile gerginlik sürecek. Biden, Türkiye’yi ödün vermeye zorluyor” dedi
Türkiye’nin, elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve yeni F-16’lar almak
için ABD’ye yaptığı başvuruyu Cumhuriyet’e değerlendiren
CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, konunun iki ülke arasında çözülemeyen sorunlarla birlikte ele alınması gerektiğini
söyledi. Toprak, “Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla yaşanan ağır siyasi, askeri ve ekonomik kayıpların yaklaşık tutarının 15 milyar dolar olduğu gerçeği ortada. Türkiye’nin üretimden dışlanması, Eskişehir’de kurulacak ve tüm
Avrupa ülkeleriyle NATO’ya hizmet verecek bakım üssünün rafa kalkması, iktidarın hesapsızlığının ve öngörüsüzlüğünün sonucudur” dedi.
İktidarın teslim edilmeyen F-35’lerin ücretlerini almaya çalıştığını
söyleyen Toprak, “Cumhurbaşkanı, ABD’nin 1.4 milyar dolar
karşılığında F-16 vermeyi önerdiğini söyledi. ABD bunu yalanladı. Türkiye’nin F-16 alma talebinin müzakere edildiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı’nın yalanlanması ciddi siyasi, diplomatik skandaldır. Cumhurbaşkanı’nı kimin
yanılttığı, bu skandalın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır” çağrısı yaptı.
‘GERGİNLİK SÜRECEK’
İktidarın F-35 konusunu unuttuğunun
anlaşıldığını belirten Toprak, “ABD, yeni F-16 ve mevcutların modernizasyonu konusunda hevesli olmadığını ortaya koyuyor. ‘S-400’lerden kurtulun, vazgeçin’ diyor. İktidar ‘o iş bitti’ diyor. Tablo çok sıkıntılı. İktidar, Türkiye’nin uçak
ihtiyacını nasıl karşılayacağını açıklamalı” diye konuştu. AKP iktidarının ABD ve Rusya’yı birbirine karşı denge unsuru
olarak kullanma girişimlerinin “artık tutmadığının” uluslararası çevrelerde sıkça konuşulduğunu anımsatan Toprak,
“SU-52 savaş uçağı alımı konusu ciddiye alınmadı. Brüksel’de Milli Savunma
Bakanı’nın ABD’li mevkidaşı ile koridorda görüşmesinden bir sonuç çıkmadı.
Bence Biden, S-400, Kuzey Suriye, Doğu
Akdeniz, Kıbrıs konularında Erdoğan’dan
tavizler isteyecek” diye konuştu.
Toprak, “F-35’te olduğu gibi F-16’da
da ABD ile yakın dönemde bir olumlu
gelişme, çözüm beklemiyorum. Biden
zaten Erdoğan’a mesafeli. Kuzeydoğu
Suriye’deki anlaşmazlık ve Türkiye aleyhine birçok konuda oluşmuş olumsuz
atmosferin arkasına sığınarak konuyu
sürüncemede bırakacaktır. Açıkçası iktidar ABD ve Rusya karşısında ciddi anlamda sıkışmış, manevra alanı daralmış
durumda. Gerginliğin süreceğini öngörüyorum” dedi.
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