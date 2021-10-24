CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: ABD, F-16 ödünü istiyor

24 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Türkiye’nin, elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve yeni F-16’lar almak için ABD’ye yaptığı başvuruyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, konunun iki ülke arasında çözülemeyen sorunlarla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Toprak, “Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla yaşanan ağır siyasi, askeri ve ekonomik kayıpların yaklaşık tutarının 15 milyar dolar olduğu gerçeği ortada. Türkiye’nin üretimden dışlanması, Eskişehir’de kurulacak ve tüm Avrupa ülkeleriyle NATO’ya hizmet verecek bakım üssünün rafa kalkması, iktidarın hesapsızlığının ve öngörüsüzlüğünün sonucudur” dedi.



İktidarın teslim edilmeyen F-35’lerin ücretlerini almaya çalıştığını söyleyen Toprak, “Cumhurbaşkanı, ABD’nin 1.4 milyar dolar karşılığında F-16 vermeyi önerdiğini söyledi. ABD bunu yalanladı. Türkiye’nin F-16 alma talebinin müzakere edildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı’nın yalanlanması ciddi siyasi, diplomatik skandaldır. Cumhurbaşkanı’nı kimin yanılttığı, bu skandalın sorumluları ortaya çıkarılmalıdır” çağrısı yaptı.



‘GERGİNLİK SÜRECEK’

İktidarın F-35 konusunu unuttuğunun anlaşıldığını belirten Toprak, “ABD, yeni F-16 ve mevcutların modernizasyonu konusunda hevesli olmadığını ortaya koyuyor. ‘S-400’lerden kurtulun, vazgeçin’ diyor. İktidar ‘o iş bitti’ diyor. Tablo çok sıkıntılı. İktidar, Türkiye’nin uçak ihtiyacını nasıl karşılayacağını açıklamalı” diye konuştu. AKP iktidarının ABD ve Rusya’yı birbirine karşı denge unsuru olarak kullanma girişimlerinin “artık tutmadığının” uluslararası çevrelerde sıkça konuşulduğunu anımsatan Toprak, “SU-52 savaş uçağı alımı konusu ciddiye alınmadı. Brüksel’de Milli Savunma Bakanı’nın ABD’li mevkidaşı ile koridorda görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Bence Biden, S-400, Kuzey Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs konularında Erdoğan’dan tavizler isteyecek” diye konuştu.



Toprak, “F-35’te olduğu gibi F-16’da da ABD ile yakın dönemde bir olumlu gelişme, çözüm beklemiyorum. Biden zaten Erdoğan’a mesafeli. Kuzeydoğu Suriye’deki anlaşmazlık ve Türkiye aleyhine birçok konuda oluşmuş olumsuz atmosferin arkasına sığınarak konuyu sürüncemede bırakacaktır. Açıkçası iktidar ABD ve Rusya karşısında ciddi anlamda sıkışmış, manevra alanı daralmış durumda. Gerginliğin süreceğini öngörüyorum” dedi.

