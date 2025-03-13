CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den Adalette Yapay Zekâ Üzerine Kitap: 'Geri Dönüşü Yok'

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:07

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:07

CHP İstanbul Milletvekili ve Avukat Zeynel Emre, yapay zekâ uygulamalarının adalet sistemindeki rolünü ele aldığı yeni kitabı “İnsanlık İçin Adalet - Adalet İçin Yapay Zekâ” ile önemli bir konuyu gündeme taşıdı.

Kitap, yapay zekânın adalet sistemine entegre edilmesiyle ilgili dünyadaki gelişmeleri, imkânları ve potansiyeli okuyuculara sunuyor.

Zeynel Emre, yapay zekâ uygulamalarının ilk kez 26 Haziran 2019'da Çin’de “Yapay Zekâ Yargıç” olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, bu gelişmenin adalet sisteminde geri çevrilemez bir dönüşümün başlangıcı olduğunu vurguluyor. Emre, bu dönüşümün adalet sisteminde sadece arabuluculuk, mahkeme duruşması ve elektronik teslimat gibi alanlarda etkili olduğunu ancak bu alandaki yeniliklerin gelecekte daha fazla uygulama alanı bulabileceğini belirtiyor.

Kitabında, yapay zekânın adalet sisteminde yozlaşma, gecikme ve yanlış kararlara karşı etkin bir çözüm olabileceğine dikkat çeken Emre, “Yapay zekâ tek başına her şeyi güzelleştirip adaleti sağlayacak bir sihirli değnek değil” diyerek, adalet sisteminin tam anlamıyla iyileşmesi için kokuşmuş sistemlerin değişmesi gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte, yapay zekânın desteğiyle bu sistemlerin denetlenebilir ve düzeltilir hale geleceğini belirtiyor.

Emre, kitabında ayrıca adalet sisteminin rehabilite edilmesinde akıllı sistemlerin devreye sokulmasının vakti geldiğini savunarak, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) gibi mevcut uygulamaların yanı sıra, yapay zekâ desteğiyle daha verimli ve hızlı bir adalet sağlanabileceğini öneriyor.

Zeynel Emre, dünya çapında büyük güçlerin yapay zekâya yaptığı yatırımların büyüklüğüne dikkat çekerek, bu teknolojinin gelecekte dünya dengelerini değiştirebileceğini belirtiyor. “Ya yapay zekâ teknolojisinde önde gidenlerden oluruz, ya da geri kalır, bu gücün altında eziliriz” uyarısında bulunan Emre, Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri olabilmesi için ulusal kaynaklarla güç kazanması gerektiğini vurguluyor.