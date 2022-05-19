CHP İstanbul mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta?

19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yılın aralık ayında Türk Lirası’nın dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından “acil erken seçim” çağrısıyla mitinglere başlayacağını duyurdu. Mitinglere “Milletin Sesi” adını veren CHP’nin ilk adresi 4 Aralık 2021’de Mersin oldu. Burada yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’de artık değişim rüzgârı estiğini vurgulayarak “Buna karşı durmak mümkün değil” dedi. Hava koşullarının kötüleşmesi ve kış şartlarının ardından CHP, bu mitinglere bir süre ara verdi. 12 Nisan’da yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bayramdan sonra Milletin Sesi mitinglerine yeniden başlayacağız” dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezaları ardından Bursa’dan İstanbul’a kaydırılan ‘Milletin Sesi’ mitinginin duyurusu CHP tarafından sosyal medya hesabından yayımlanmıştı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Hak, hukuk, adalet çağrısıyla ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla halkımız ile ‘Milletin Sesi’ İstanbul Mitingi’nde buluşuyoruz!” denildi.

CHP İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

CHP İstanbul mitingi 21 Mayıs günü gerçekleşecek. CHP'nin mitingi Maltepe'de olacak. CHP mitingi saat 18.00’de başlayacak.