CHP istedi AKP-MHP engelledi, Meclis karıştı

30 Kasım 2021 Salı, 21:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve grubun tüm milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Genel Başkanlığı’na verilen Siyasi Partiler Kanun teklifi siyasette ‘Eşit Temsil’ ve ‘Fermuar Sistemi’ getirmeyi hedefliyordu. TBMM Genel Kurulu’nda oylanan kanun teklifi bugün AKP ve MHP gruplarının oylarıyla reddedildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Kanun teklifiyle ilgili açıklamada bulunan CHP Hatay Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Suzan Şahin, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi, eşitsizliklerin azaltılması ve eşitlikçi bir anlayış için Siyasi Partiler Yasası'nda ‘Eşit Temsil' ve ‘Fermuar Sistemi' iyi bir başlangıç olacaktır. Eşit temsil için, seçim sisteminde değişiklik şart. Fermuar sistemi şart. Kadınlar olarak eşit oy veriyoruz. Eşit temsil hakkımızı istiyoruz” dedi.

Kanun teklifinin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Kanun teklifimiz AKP+MHP oyları ile reddedildi! Kimler kadınlardan yanaymş gördük! Siyasette ‘Eşit Temsiliyet' için, %50 cinsiyet kotası + fermuar sistemi için mücadelemiz sürecek!” ifadelerini kullandı.