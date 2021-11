CHP'den MGK tepkisi: Muhalefete uyarı yapmak Milli Güvenlik Kurulu’nun işi değildir

30 Kasım 2021 Salı, 18:48

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda ekonomik içerikli son MGK bildirisini eleştirdi.

Altay, “Cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz.’ Üstelik Milli Güvenlik Kurulu da işi gücü bırakmış ekonomimize övgüler düzdükten sonra ‘Bu konudaki saldırılara karşı da duyarlıyız’ falan filan diye açıklama yapmış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu denecek cinsten beyanlarda bulunmuş. MGK asli işine bakarsa iyi olur. Hükümeti övmek, muhalefete uyarı yapmak MGK’nın işi değildir" dedi.

"Milletin canı burnunda" diyen Altay, "Millet hiç şüphesiz bu şartlarda, bu vahim tablo karşısında yeri geldiğinde meydana da inecektir, yeri geldiğinde demokrasinin bir gereği olarak tepkisini ve protestosunu da gösterecektir. Eğer MGK üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz, sindirmemiz mümkün değildir. Bir kurtuluş savaşı var Türkiye'de, hakikaten var. 84 milyonun, haramilerden kurtulması, devleti haramilerden temizlemesi için verdiği bir kurtuluş savaşı var..." ifadelerini kullandı.

"ALEM KÖR, HERKES SERSEM DEĞİL"



Mutfakta var, pazarda var, çarşıda var, sokakta var, her yerde var. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanacaksın, sonra ‘Dış güçler ekonomiye müdahale ediyor’ diyeceksin. Senin bir siyasetçin mafyadan her ay 10 bin dolar harcırah alacak, sen ‘Ekonomiye dış güçler müdahale ediyor.’ diyeceksin. Sen Londra'daki faiz baronlarından yüksek faizle dolar borçlanacaksın, ‘Dış güçler bize saldırıyor’ diyeceksin. İhaleleri veren Türk devleti, ihaleyi alan Türk vatandaşı, dolar garantisi vereceksin, sonra ‘dış güçlerin ekonomiye saldırısı var’ diyeceksin. Alem kör, herkes sersem değil. Bu millet asil, necip bir millet; her şeyi gören, sağduyusu, duyarlılığı olan bir millet ve bu millet, bu ekonomik gidişe tepki vermeyecekse neye tepki verecek? Verilen tepkiyi dış güçlerle ilintilemek, yok ‘gezi kalkışması’ bilmem ne demek tam bir zırvalıktır. 4 Aralık’ta, Mersin'de, saat birde Erdoğan'ın ekonomik karnesine milletin verdiği tepkiyi tüm Türkiye görecek ve buradan uyarıyorum: Muhalefeti tehdit etmek ülkede kaos çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramaz.”