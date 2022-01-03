CHP İzmir'de 'yeni yıl' buluşması

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i ziyaret ederek yeni binalarının hayırlı olmasını diledi. Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da eşlik etti. Başkan Tunç Soyer hizmete alınan binayı çok beğendiğini söyledi. İl Başkanı Yücel ise Başkan Soyer’e binayı gezdirerek bilgi verdi.

Buluşmada konuşan Başkan Soyer, “CHP İzmir İl Örgütü’ne yakışır bir bina oldu. Bol kalabalıklar olsun. Hepinizi çok tebrik etmek, emek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber inşallah daha da yüksek başarılara imza atacağız. Yeni yılın iş birliğimizin daha da çok güçlendiği bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel ise yeni binanın kendilerine heyecan ve motivasyon getirdiğini ifade ederek, “Bir seçim sürecine girdik. O yüzden tüm örgütlerimizle, yerel yönetimlerimizle birlikte partimizi seçimlere hazırlamak için gayret ediyoruz. Her türlü engelleme, kısıtlamalara rağmen bu zor dönemde fedakarca görev yapan belediye başkanlarımızı takdir ediyor ve destekliyoruz. İnanıyorum ki bu seçim Türkiye’nin kaderini değiştirecek ve değişimin önünü açacak. Daha huzurlu bir Türkiye’de seçimden sonra birlikte yaşayacağız” dedi.