CHP’li belediye başkanı Nurettin Akbuğa kalp krizi geçirdi!

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde 2014'ten bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP’li Nurettin Akbuğa, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Akbuğa’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sözcü'nün aktardığına göre; Nurettin Akbuğa yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’da bulunan başka bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo yapılan CHP’li Akbuğa’nın durumunun stabil olduğu belirtildi.

BELEDİYEDEN A ÇIKLAMA GELDİ!

Tuzlukçu Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı bir açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanımız AKBUĞA’nın bugün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzere Akşehir Park Hayat Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından acil olarak Afyon Park Hayat Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Başkanımız Nurettin AKBUĞA kalp krizi geçirmesi sonucu acil olarak anjiyo olmuştur. Afyon Park Hayat Hastanesi'nde tedavi süreci devam eden Başkanımızın sağlık durumu Stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."