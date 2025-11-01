Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 14:23:00
Haber Merkezi
CHP’li belediye başkanı Nurettin Akbuğa kalp krizi geçirdi!

Konya'da Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP’li Nurettin Akbuğa, kalp krizi geçirdi. Anjiyo yapılan Akbuğa’nın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde 2014'ten bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP’li Nurettin Akbuğa, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Akbuğa’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sözcü'nün aktardığına göre; Nurettin Akbuğa yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’da bulunan başka bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo yapılan CHP’li Akbuğa’nın durumunun stabil olduğu belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tuzlukçu Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı bir açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanımız AKBUĞA’nın bugün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzere Akşehir Park Hayat Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından acil olarak Afyon Park Hayat Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Başkanımız Nurettin AKBUĞA kalp krizi geçirmesi sonucu acil olarak anjiyo olmuştur. Afyon Park Hayat Hastanesi'nde tedavi süreci devam eden Başkanımızın sağlık durumu Stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

