CHP'li Gökçe Gökçen'den Avrupa'da Tom Barrack tepkisi: 'Türkiye sömürge valisi dayatılacak bir ülke değildir'

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde konuşma yaptı. Gökçen konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Gökçen, Leyen'in açıklamaları hakkında, "Avrupa Birliği’nin Türkiye hakkında cahilliğine tanıklık ettik" ifadelerini kullanırken; Barrack hakkında ise, "Trump yönetiminin bir şeyi anlaması gerekiyor. Türkiye’de Cumhuriyet ve demokrasi, büyük fedakarlıklarla kazanıldı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AB'YE ADAY BİR ÜLKE"

Gökçen, şunları söyledi:

"Bugün sözde demokratik dünyadan gelen iki açıklama hakkında konuşacağım. Öncelikle iki gün önce Avrupa Birliği’nin Türkiye hakkında cahilliğine tanıklık ettik. Ursula von der Leyen, Türkiye’yi Rusya ve Çin’le aynı yere koyarak tehdit ilan etti. Türkiye Avrupa Birliğine aday bir ülkedir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesidir. Evet, antidemokratik bir rejimle yönetiliyor. Ama bu rejimin ve bu hükümetin en yakın dostu tam olarak bu pragmatik ve ilkesiz siyasetçilerdir.

Von der Leyen’e 'Türkiye hükümeti işimize yarar' diyerek karşı çıkanların da diğerlerinden farkı yok. Sadece bir hükümet kullanışlı diye insan hakları ihlallerine gözlerini yuman Avrupa Birliği, başarısızlığa mahkumdur. Güvenliğin tehdit edildiği bir dünyada ve insan hakları sisteminin sürekli sorgulandığı bir yerde basit bir şeyi hatırlatmak gerekiyor: Ya prensiplerinizi seçersiniz ya da gücü yeten kendi düzenini yaratır.

"BARRACK İYİ BİLSİN Kİ..."

İkinci olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack skandal bir açıklama yaptı. Türkiye’nin dahil olduğu bölgeyle ilgili konuşurken 'Monarşiler bu ülkelere daha uygundur' ve 'Demokrasiye göre otoriter rejimler buraya daha uygundur' dedi. Trump yönetiminin bir şeyi anlaması gerekiyor. Türkiye’de Cumhuriyet ve demokrasi, büyük fedakarlıklarla kazanıldı. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk parlamentoyu 106 yıl önce, savaş sırasında açtı. Dün 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik Bayramı'mızı kutladık. Atatürk bu sembolik günü tüm dünya çocuklarına armağan etti.

Tom Barrack ve Trump yönetimi iyi bilsin ki Türkiye sömürge valisi dayatılacak bir ülke değildir. Muhalefetsiz antidemokratik bir rejim dayatılacak bir ülke hiç değildir. Türkiye’ye de Orta Doğu halklarına da bu şekilde hakaret edemezsiniz. Venezuela’da, İran’da, Filistin’de uluslararası hukuku ihlal edenlerin dünyaya verebilecekleri hiçbir ders yoktur. İran’da kız çocuklarının kanı üzerine bir demokrasi inşa edilemez. Filistin’de çocukların kanı üzerine bir barış hikayesi yazılamaz. Böyle bir ikiyüzlülükle bu mümkün değildir. Konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle noktalıyorum: Yurtta barış, dünyada barış."

NE OLMUŞTU?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamburg'da bir etkinlikte AB genişlemesine verdiği desteği anlatırken, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmamız gerekiyor ki; Rus, Türk ya da Çin etkisi altına girmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Barrack ise Antalya Diplomasi Forumu’nda Ortadoğu’da güçlü liderlik ve monarşi modellerini övmüştü. Barrack, şöyle konuşmuştu:

"Eğer bölgeyi incelerseniz ki antidemokratik olduğu gerekçesiyle bu sözlerimden dolayı muhtemelen yine eleştiri alacağım, işe yarayan tek şeyin, altını çiziyorum 'tek' şeyin, bu güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edersiniz. Ya müşfik monarşiler ya da bir nevi monarşik cumhuriyetler... Bunun dışındaki her şey, yani o 'Arap Baharı' süreci, sadece sönümlendi ve yok olup gitti. Demokrasi ya da insan hakları adına müdahale ettiğimiz ülkeler ise hüsrana uğradı."