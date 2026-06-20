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CHP'li il başkanı duyurdu: 'Butlan ekibi il binamıza kapıları kırarak girdi'

CHP'li il başkanı duyurdu: 'Butlan ekibi il binamıza kapıları kırarak girdi'

20.06.2026 08:54:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'li il başkanı duyurdu: 'Butlan ekibi il binamıza kapıları kırarak girdi'

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından başlattıkları Demokrasi Nöbeti'ne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ara verdikleri gece CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasına kapılar ve kepenkler kırılarak girildiğini açıkladı.

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CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve yayımladığı videoyla CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde zorla girildiğini duyurdu.

Acar, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Gaziantep'te sürdürdükleri Demokrasi Nöbeti'ne, üniversite sınavına girecek öğrencilerin ve ailelerinin etkilenmemesi amacıyla cuma gecesi saat 23.00 itibarıyla ara verdiklerini belirtti. Acar, nöbete ara verilmesinden yaklaşık yarım saat sonra il başkanlığı binasına girildiğini öne sürdü.

"BU KADAR VİCDANSIZ OLABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNEMEDİK"

Acar açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün saat 23.00'te, çocuklarımızın yarın gireceği YKS sınavı nedeniyle Demokrasi Nöbeti'ne ara verdik. Çocuklarımızın yıllardır emek verip hazırlandığı bu sınava gönül rahatlığıyla ve herhangi bir strese girmeden katılmalarını istedik. Ancak gözünü bu kadar karartmış butlancı ekibin ve buradaki uzantılarının, gecenin saat 23.30'unda baba ocağımızın, bu ülkenin kurucu partisinin kapılarını kırarak içeri gireceklerini hesap edemedik. Bu kadar vicdansız olabileceklerini düşünemedik.

Şu anda aldığımız bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'na saat 23.30 sıralarında kapılar ve kepenkler kırılarak girildi.

Biz bu yapılan haksızlığa, bu yapılan vicdansızlığa yarın çocuklarımızın sınavı bittikten sonra saat 14.00'te il binamızın önündeki Maarif Meydanı'nda gereken cevabı vereceğiz. Demokrasiye inanan bu şehrin tüm demokratlarını yarın saat 14.00'te Maarif Meydanı'na bekliyoruz."

Acar, sosyal medya paylaşımında da CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasına saat 23.30'da kapılar kırılarak girildiğini belirterek, Gaziantep'te demokrasiye inanan yurttaşları il binası önündeki Maarif Meydanı'nda düzenlenecek buluşmaya davet etti.

İlgili Konular: #CHP #gaziantep #mutlak butlan

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