CHP'li Özçağdaş'tan öğrencileri tehdit eden Rektör Kemalettin Aydın'a tepki!

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eylem yapan öğrenciler hakkındaki söylemleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

"AÇIK BİR ANAYASA İHLALİDİR"

"AKP Genel Başkanı tarafından üç dönem milletvekilliği yaptırılan, sonra da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Kemalettin Aydın üniversite öğrencilerini tehdit ediyor" diyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Amerika’da öğrencilerin yaptığı Filistin’e destek eylemlerini özgürlük olarak değerlendirenler, protesto edilen kendi yandaşları olunca yasaklamaya kalkışıyor, öğrencileri sindirmeye çalışıyor. Neymiş? Okumaya gelene paspas olur, eylem yapana dağ gibi dururmuş rektör Bey. Eylemciliği ve aktivizmi taş atmak zanneden, üniversite yerleşkesine külliye diyen sığ zihniyetin, kendisini medresede zannetmesi, öğrencilerin özgürlüklerini anlamaması, üniversitelerin evrensel değerlerini bilmemesi çok normal. Rektöre buradan söyleyeyim, çiftliğinizde koyun yetiştirmiyorsunuz; üniversitede özgür bireylere hizmet etmek üzere o koltukta oturuyorsunuz. Öğrencilerin faaliyetleri sizin kontrolünüzde ve keyfinizde değildir. Öğrencilik hakkı, hiçbir yöneticinin keyfi kararıyla engellenemez. Herkesin önceden izin almadan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasa'da güvence altına alınmıştır; bu hakkı kullanan öğrencileri kampüse almamakla tehdit etmek açık bir anayasa ihlalidir.





"HUKUKSUZCA OTURDUĞUNUZ O KOLTUKTAN..."

Cumhurbaşkanının vatandaşa çay attığı gibi eski AKP vekillerine rektörlük makamını dağıttığı bir dönemdeyiz. AYM’nin iptal ettiği şekliyle, Cumhurbaşkanının attığı imzayla, yani hukuksuzca oturduğunuz o koltuktan bu ülkenin gençlerini tehdit edemezsiniz. Kendinize bir görev arıyorsanız, AKP’den yeni bir görev isteyin. Üniversiteler sizin gibilerin hüküm sürdüğü kişisel iktidar alanları değil, özgür kurumlardır. Çarpık ve hadsiz fikirlerinizi rektörlük makamından beyan edemezsiniz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Atanmış rektörün öğrencileri ayrıştıran, baskı altına almaya çalışan, tehdit eden bu sözlerini kınıyor, öğrencilerden ve tüm Türkiye'den özür dilemesini bekliyoruz. Şimdi ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında görevini ve görevinin gerektirdiklerini hakkıyla yapmayan ve öğrencileri tehdit edenlerden hesap soracağız.”