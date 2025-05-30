CHP'li Özçağdaş'tan öğrencileri tehdit eden Rektör Kemalettin Aydın'a tepki!

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Suat Özçağdaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kemalettin Aydın’ın eylem yapan öğrenciler hakkındaki söylemleri üzerine yazılı
açıklama yaptı.
"AÇIK BİR ANAYASA İHLALİDİR"
"AKP Genel Başkanı tarafından üç dönem milletvekilliği
yaptırılan, sonra da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne rektör olarak atanan
Prof. Dr. Kemalettin Aydın üniversite öğrencilerini tehdit ediyor" diyen
Özçağdaş, şunları kaydetti:
"Amerika’da öğrencilerin yaptığı Filistin’e destek
eylemlerini özgürlük olarak değerlendirenler, protesto edilen kendi yandaşları
olunca yasaklamaya kalkışıyor, öğrencileri sindirmeye çalışıyor. Neymiş?
Okumaya gelene paspas olur, eylem yapana dağ gibi dururmuş rektör Bey.
Eylemciliği ve aktivizmi taş atmak zanneden, üniversite yerleşkesine külliye
diyen sığ zihniyetin, kendisini medresede zannetmesi, öğrencilerin
özgürlüklerini anlamaması, üniversitelerin evrensel değerlerini bilmemesi çok
normal. Rektöre buradan söyleyeyim, çiftliğinizde koyun yetiştirmiyorsunuz;
üniversitede özgür bireylere hizmet etmek üzere o koltukta oturuyorsunuz.
Öğrencilerin faaliyetleri sizin kontrolünüzde ve keyfinizde değildir.
Öğrencilik hakkı, hiçbir yöneticinin keyfi kararıyla engellenemez. Herkesin
önceden izin almadan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
Anayasa'da güvence altına alınmıştır; bu hakkı kullanan öğrencileri kampüse
almamakla tehdit etmek açık bir anayasa ihlalidir.
"HUKUKSUZCA OTURDUĞUNUZ O KOLTUKTAN..."
Cumhurbaşkanının vatandaşa çay attığı gibi eski AKP
vekillerine rektörlük makamını dağıttığı bir dönemdeyiz. AYM’nin iptal ettiği
şekliyle, Cumhurbaşkanının attığı imzayla, yani hukuksuzca oturduğunuz o
koltuktan bu ülkenin gençlerini tehdit edemezsiniz. Kendinize bir görev
arıyorsanız, AKP’den yeni bir görev isteyin. Üniversiteler sizin gibilerin
hüküm sürdüğü kişisel iktidar alanları değil, özgür kurumlardır. Çarpık ve
hadsiz fikirlerinizi rektörlük makamından beyan edemezsiniz. Siz kendinizi ne
zannediyorsunuz? Atanmış rektörün öğrencileri ayrıştıran, baskı altına almaya
çalışan, tehdit eden bu sözlerini kınıyor, öğrencilerden ve tüm Türkiye'den
özür dilemesini bekliyoruz. Şimdi ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında
görevini ve görevinin gerektirdiklerini hakkıyla yapmayan ve öğrencileri tehdit
edenlerden hesap soracağız.”