CHP'li Torun'dan trafik cezaları teklifine tepki: 'Müteahhitlere döviz endeksli garanti, yurttaşa ceza'

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu gündeminde bugünden itibaren görüşülecek olan Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 'bütçe açığını yurttaşa ödetme girişimi' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Torun, teklifin hem usul eksiklikleri taşıdığını hem de ekonomik açıdan yurttaşa yeni yükler getireceğini belirterek, düzenlemenin trafik güvenliğine katkı sunmayacağını söyledi.

"TRAFİK CEZALARIYLA KENDİ AÇIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR..."

Torun yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurulu’na getirilen kanun teklifinin görünürde trafik güvenliği amacı taşıyor gibi gösterildiğini ancak asıl hedefin yurttaştan dolaylı yollarla bütçeye gelir sağlamak olduğunu dile getirerek, "Bütçe hedeflerinde trafik cezalarından beklenen gelir, bazı bakanlıkların bütçelerini aşar hale geldi. Yurttaşı sıka sıka derman bırakmayan ekonomi yönetimi şimdi de bu trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor. Amacıyla, hedefiyle bu tam bir Şimşek Yasası’dır" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile getirilen para cezalarının, asgari ücrete yaklaşan tutarlara kadar çıkabileceğini belirten Torun, "Bu tür yamalarla ekonomi düzelmez. Zaten yıllardır ezilen alt ve orta gelir grubu bu yasayla daha da ezilecek. Asgari ücrete denk gelen cezaları bu millet nasıl ödesin?" diye sordu.

Torun, cezaların trafik kazalarını azaltmadığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz 5 yılda cezalardaki artışla kaza sayıları arasında bir paralellik var. Fahiş trafik cezaları, trafik güvenliğini sağlamaktan çok bütçe açığını kapatma amacı gütmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÇÜSÜZ BİR UYGULAMA"

Teklifte yer alan hız aşımı cezalarına da değinen Torun, oran yerine 'kilometre aralığı' esasının getirilmesinin yurttaşları mağdur edeceğini kaydetti. Torun, "Her birkaç kilometrelik hız aşımına 2 bin ile 5 bin TL arasında ceza öngörülüyor. Hafif gaza dokunan yurttaş bile farkında olmadan 5 bin TL fazla ceza ödeyecek. Bu ölçüsüz bir uygulamadır" dedi.

Torun, AKP iktidarının menfaat dengesini yurttaş aleyhine bozduğunu aktararak, "Devleti güven duyulan bir otorite olmaktan çıkarıp korkulan bir tahsilat memuruna dönüştürmek, sosyal barışı ve hukuk düzenini derinden sarsar" uyarısında bulundu.

Torun, iktidara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe açığını kapatmak için yurttaşa yüklenmekten vazgeçin. Önce hukuksuzlukları sonlandırın, yargıya güveni artırın. Gereksiz harcamalarınızı kısın, müteahhitlere verdiğiniz döviz endeksli hazine garantilerini kaldırın. O zaman böyle akıl dışı yöntemlere başvurmak, yurttaşa tuzak kurmak zorunda kalmazsınız."