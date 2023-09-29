CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve Antalya ilçe başkanlarını kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi!
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve kongrelerini tamamlayan Antalya’daki İlçe Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

ANKARA VE İZMİR İLE DE BİR ARAYA GELMİŞTİ!

Kılıçdaroğlu; 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla; 31 Ağustos’ta da eski Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.


Player Alanı
CHP CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu Antalya Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Demokrat dedesi maskesi takanlar...'

Son dakika... Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Demokrat dedesi maskesi takanlar...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemizi ziyaret etti: Laikliği savunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemizi ziyaret etti: Laikliği savunacağız
CHP İzmir delegelerinden Kılıçdaroğlu’na tam destek!

CHP İzmir delegelerinden Kılıçdaroğlu’na tam destek!

En Çok Okunan Haberler