CHP lideri Özel'den şehit olan pilot için başsağlığı mesajı!

25.02.2026 10:11:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, mesajında, "Balıkesir’den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

