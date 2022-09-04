CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer sordu: Bakan Kirişçi yanıtladı

04 Eylül 2022 Pazar, 12:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesinin ardından ortaya çıkan olumsuz tabloyu, tüm yönleriyle ele alarak; tüketici, üretici ve fabrika çalışanları açısından oluşan mağduriyeti, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

10 FABRİKA SATILDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, 2018 yılında Türkşeker’e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirme ihalelerinin gerçekleştirildiğini, 4 ihalenin iptal edildiğini ve 10 fabrikanın özelleştirme yoluyla satıldığını anımsatarak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye şu soruları yazılı olarak yöneltti:

“Özelleştirmede öngörülen hedefler neden tam aksi sonuç vermiştir?

Pancar üreticisi korunmamış, çalışanların işini kaybetmesi önlenmemiş, şeker fiyatları katlanmış, arz sorunu oluşmuştur. Özelleştirme bu sürecin oluşmasında önemli etkendir. Bu nedenle özelleştirme için gerçekçi değerlendirme ve araştırma yapmadan oluşan sonucun doğmasına vesile olan bürokratlar hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır?

Özelleştirilen fabrikaların kamulaştırılması düşünülmekte midir?

Pancar üretici için özelleştirilen fabrikalarda kota yüzde 10 olarak uygulanması yönünde bir düzenleme düşünülmekte midir?

TÜÎK 2021 yılında 19 milyon 500 bin ton pancar üretimi olacağı belirtildiği ve 2 milyon 700 bin ton şeker üretimi ülkemiz için yeterli olduğu bakanlıkça açıklandığı ve Aralık 2021 tarihine kadar 2022 yılı için şeker üretiminin gerçekleştiği dikkate alındığında Ağustos 2022 kadar stoklar yeterli iken neden “karaborsa” şekerde yaşanmıştır?

Şeker pancarı 2021 yılı alış fiyatı dikkate alındığında melas alkol küspe ve şeker elde edilen ürünün şeker zammı hangi veriler esas alınıp belirlenmiştir?”

BAKAN KİRİŞÇİ’DEN SORULARA YANIT

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, 2018 yılında özelleştirilen şeker fabrikalarında tam kapasite ile üretim yapıldığını iddia etti. İmzalanan varlık sözleşmeleri gereği 5 pazarlama yılı boyunca şeker üretimi ve üretici haklarının ise garanti altına alındığını vurgulayan Kirişçi, ülkede toplam şeker kotalarının; Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesi çerçevesinde; Yurt içi şeker talebi, Yurt içi şeker satış miktarı, Ülke şeker üretim kapasitesi, Şeker stok durumu, Nüfus artışı, Dış ticaret bilgileri ve Şeker tüketimini etkileyen diğer unsurlar dikkate alınarak belirlendiğini anlattı.

"STOKÇULUKLA İLGİLİ ÖNLEM ALINIYOR MU?"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, şeker piyasasında şeker arzını arttırmak, fiyat dengelenmesine katkı sağlamak ve stokçuluk faaliyetlerine karşı önlem almak için inceleme ve denetleme faaliyetleri yürütüldüğünü ve gerekli tedbirlerin alındığını da ileri sürerek, astronomik şekilde artan şeker fiyatlarıyla ilgili olarak da Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliğinin ilgili maddesine atıfta bulunup, “Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde maliyetler, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır. Şeker pancarından üretilen yan ürünlerin fiyatı da piyasada serbest rekabet koşullarında oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.

FABKİKALAR ÖZELLEŞTİ ŞEKER FİYATLARI KATLADI

2018 yılında kamuya ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile şekerde serbest fiyat uygulamadı başlatıldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Fabrikalara özelleştirilirken, Özelleştirme İdaresi, yapılan işlemle, şeker fabrikalarının daha modern tesislere dönüşeceği, verimin artacağı, rekabetin artacağı, şekerin ucuzlayacağı ve şeker fabrikalarında çalışan işçilerin daha çok gelir sağlayacağı yönünde rapor hazırlamıştı.10 şeker fabrikası satıldı. Fabrikaların satılmasından sonra şeker ucuzlamadı, fahiş fiyatlara eren kilo fiyatlarıyla vatandaşa ulaştı.Böyle giderse de şekere dar gelirli erişimi de sorun olacak” değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIK FİYATLARA MÜDAHALE EDEMİYOR

Bakan Kirişçi’ye, “Özel fabrikaların şeker fiyatlarını kim belirliyor” şeklinde de soru yönelttiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Gürer, Bakan Kirişçi’nin, özel sektör şeker fabrikalarının fiyatlarına müdahale edemediklerini, çünkü anlaşma gereği özel şeker fabrikalarının şekeri istediği fiyattan satabileceğini belirttiğine dikkat çekti. Bu durumun; Türkşeker’in çiftçiden alınan pancar fiyatına belirleyebildiğini ancak şeker satış fiyatına müdahale edemediği anlamına geldiğini söyleyen Gürer, “Türkşekerşekerin kilosunu 17 liradan satarken özel fabrikalar 30 liraya kadar şeker satabiliyor. Olan vatandaşa oluyor” şeklinde konuştu.

ŞEKERDEN MAMUL ÜRÜNLERİN FİYATI DA KATLANIR

Şeker fiyatının serbest bırakılmasının vatandaşın şekere erişmesinde sorun yaşatacağını vurgulayan Gürer, “Ayrıca şeker fiyatları katlandığı için sanayide şekerden mamul her ürünün fiyatı da artar. Şeker fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için ithalat çare değil, fabrikaların yüksek fiyata şeker satmasının önüne geçilmelidir.Aksi taktirde vatandaş önümüzdeki yıl bugün şekere verdiği paranın iki katına şeker alır” dedi.