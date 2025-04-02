CHP Parti Sözcüsü Yücel: 'Hiçbir siyasi partinin çöküşü bu kadar hazin olmamıştı'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:30

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:30

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 'boykot' çağrısının ardından iktidar kanadının verdiği tepkilere ve yapılan açıklamalara yönelik değerlendirmede bulundu.

"AKP'Lİ SİYASİLERİ VE ATANMIŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARIYOR"

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakanın biri çıkıyor, milyonlara 'Arsız azınlık' deme cüretini gösteriyor, sonra TRT'ye çıkıp 'Bu boykota uyulmayacak' diye talimat veriyor. RTÜK Başkanı çıkıyor, 'Televizyonlara yine ceza gelecek' diyor... TRT Genel Müdürü, oyuncuları, senaristleri, yapımcıları tehdit ediyor... Kimileri de, boş mağazaları, dükkanları gezip reklam yapıyor, 'alışveriş yapın' mesajı veriyor. Muhalefetin her haklı ve özgürlükçü adımı AKP'li siyasileri ve atanmışları çileden çıkarıyor. Haksızlıklarını ve hukuksuzluklarını örtmek için sansüre, yasağa, soruşturma tehdidine sarılanlar bu acizliklerini örtmek için artık hakaretelere başvuruyorlar. Hiçbir siyasi partinin çöküşü bu kadar hazin olmamıştı."