CHP PM toplanıyor: Adana, Mersin, Aydın’ın da aralarında bulunduğu yerlerde adayların açıklanması bekleniyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 20:58

Güncelleme: 09.01.2024 - 21:01

CHP yılbaşından önce, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 12 askerin hayatını kaybetmesi, daha sonra da Yargıtay 3. Dairesi’nin, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı nedeniyle, PM toplantısını ertelemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM’nin onayına sunulacak aday listelerini değerlendirmek üzere yarın ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak, ardından da PM’de MYK’nın önerdiği isimleri tek tek oylanacak. PM’nin iki kez ertelenmesi nedeniyle, onaya sunulacak olan belediye başkan adayı sayısının artabileceği belirtiliyor.

AYNI BAŞKANLARLA DEVAM MI?

PM’nin onayına sunulacak belediyeler arasında Adana, Mersin, Aydın da bulunuyor. Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ankara ve İstanbul’da da bazı ilçelerin adaylarının açıklanabileceği belirtiliyor.

Bu çerçevede CHP kulislerinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yeniden aday gösterilebileceği ve PM’nin onayına sunulabileceği ifade ediliyor.

ANTALYA VE ESKİŞEHİR'DE NE OLACAK?

CHP yönetimi Antalya, Eskişehir ve Hatay’da mevcut belediye başkanlarının değişmesi gerektiğini savunuyor. Bazı CHP kurmayları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’den “memnuniyet” oranının yüksek olduğunu, ancak yaşının ileri olmasının sıkıntı yarattığını, kendisinin önereceği bir isimle yola devam edilebileceğini belirtiyorlar. Ancak Büyükerşen’in, yeniden aday olmak istediği, sorunun çözümü için formül arayışlarının devam ettiği ifade ediliyor.

CHP, Antalya’yı da kritik iller arasında görüyor. Mevcut Başkan Muhittin Böcek’e yönelik memnuniyet oranının düşük olduğuna işaret eden parti kurmayları, geçen seçimde, İYİ Parti’nin yanı sıra, HDP desteğiyle de Antalya’nın kazanıldığına işaret ediyorlar. İYİ Parti’nin kendi adayıyla yarışacak olması ve DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın, kendilerine salon vermemesi nedeniyle sert sözlerle eleştirmesinden dolayı Böcek’in kazanma şansı düşük görülüyor. CHP kulislerinde, Böcek’in yerine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın aday gösterilebileceği dile getiriliyor. CHP yönetimi, önümüzdeki günlerde Antalya’da yeniden bir çalışma yaparak kararını netleştirecek.

HATAY KRİTİK

Hatay da CHP açısından kritik görülen illerin başında geliyor. Depremden en fazla etkilenen kent olan Hatay’da, mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği de tartışılıyor. Ancak yapılan kamuoyu araştırmalarında ve memnuniyet anketlerinde, Lütfü Savaş’tan daha iyi bir adayın çıkmadığı ifade ediliyor. O nedenle parti içinde bir grup “kaybedersek de Lütfü Savaş’la kaybedelim” görüşünü dile getiriyor. MYK’da, Savaş’ın durumunun bir kez daha ele alınması bekleniyor.

SELİN SAYEK BÖKE ADAY OLACAK MI?

CHP, İzmir ve Ankara Çankaya’nın da aralarında bulunduğu partinin kalesi olan yerleri ise en son açıklayacak. O nedenle de bu yerlerde adayların açıklanmasının ay sonunu bulabileceği dile getiriliyor. İzmir’de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yeniden aday gösterilmesi zayıf olasılık olarak görülüyor.

Genel Başkan Özgür Özel’in İzmir’de “kadın aday” gösterilmesinden yana olduğu ve İzmir için de kendisinin özel çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Aralarında eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin de bulunduğu dokuz ismin adaylık başvurusu yaptığı İzmir için uzun süredir CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ismi gündemde. Ancak CHP kulislerinde Böke’nin parti görevi nedeniyle, belediye başkan adaylığına sıcak bakmadığı konuşuluyordu. CHP kurmayları, eski İzmir Milletvekili de olan Böke’nin parti tabanında da destek göreceğini ve partinin oyunu artıracağına dikkat çekerek bu konuda Genel Başkan Özgür Özel’in istemesi halinde Böke’nin ikna edilebileceği yorumları yapılıyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in de adı büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçiyor. Ancak bazı parti yöneticileri, Tunç Soyer’in de Seferihisar belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanlığına geldiğine işaret ederek “Büyükşehiri yönetmek ile küçük bir ilçeyi yönetmek arasında çok fark var. Bunu Tunç Soyer örneğinde gördük. O nedenle büyükşehirin sorunlarını bilen, büyükşehirin tanıdığı bir aday olması önemli” görüşünü dile getiriyorlar.