CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım istifa ettiğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, bir basın toplantısı düzenleyerek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım, partililerin CHP'yi parsellediğini ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a partideyken yapılanların kendisine de yapıldığını iddia etti.

"CHP İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Konuşmasında CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığından istifa ettiğini duyuran Hurşit Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şuanda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Türkiye'de ve Gaziantep'te ilk siz öğreneceksin. Yazık ben insanım. Şehitkamil'de 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bir kişi diyemez ki Hurşit Yıldırım bir yanlışlık yaptı. Eski başkan Rıdvan beye sorabilirsiniz. O AK Partili, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama birilerinin belediye başkan yardımcılığı için, birilerinin Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanı sürekli rencide etmek için olmaz entrikalar çevirdiği, AK Partili belediye başkanlarının yanında farklı konuşup, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip farklı konuşan meclis üyelerinin yaptıkları zulümden kendi sağlığımı kaybediyorum. Ondan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan hiç kimsenin haberi yok, yönetici arkadaşların da haberi yok. partiye küstüm."