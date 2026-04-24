CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım istifa ettiğini açıkladı

24.04.2026 14:35:00
İHA
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, bir basın toplantısı düzenleyerek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım, partililerin CHP'yi parsellediğini ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a partideyken yapılanların kendisine de yapıldığını iddia etti. 

"CHP İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Konuşmasında CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığından istifa ettiğini duyuran Hurşit Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şuanda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Türkiye'de ve Gaziantep'te ilk siz öğreneceksin. Yazık ben insanım. Şehitkamil'de 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bir kişi diyemez ki Hurşit Yıldırım bir yanlışlık yaptı. Eski başkan Rıdvan beye sorabilirsiniz. O AK Partili, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama birilerinin belediye başkan yardımcılığı için, birilerinin Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanı sürekli rencide etmek için olmaz entrikalar çevirdiği, AK Partili belediye başkanlarının yanında farklı konuşup, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip farklı konuşan meclis üyelerinin yaptıkları zulümden kendi sağlığımı kaybediyorum. Ondan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan hiç kimsenin haberi yok, yönetici arkadaşların da haberi yok. partiye küstüm."

Son Dakika... Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haberi... Uşak Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in de bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi.
Son dakika... MHP'de 'tasfiye' depremi tam gaz: Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları da feshedildi Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiği açıkladı. Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç atandı.
Son Dakika... Manavgat Belediyesi'ne yeni operasyon: 21 kişi gözaltına alındı! Son dakika gelişmesi... Antalya Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen yeni operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.