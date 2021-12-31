Son dakika | Akaryakıtta rekor zam: Pompa fiyatına yansıyacak
Son dakika | Son dakika | EPGİS, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.
2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlıyor. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğu duyuruldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 lira, benzine 61 kuruş ve LPG'ye de 78 kuruş zamyapıldığını açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Zam, 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
- Motorinde 1,29
- Benzinde 0,61
- LPG’de 0,78 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 31, 2021
01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 1,29
Benzinde 0,61
LPG’de 0,78 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Merkez'den yeni 'kur' kararı
- Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı
- Benzin ve motorine dev zam
- Atakan Arslan'dan 'Survivor All Star' açıklaması
- Soylu'nun hamlesi AKP'yi huzursuz etti
- Kripto para mağdurları anlattı
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı