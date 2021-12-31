Son dakika | Akaryakıtta rekor zam: Pompa fiyatına yansıyacak

31 Aralık 2021 Cuma, 20:06

2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlıyor. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğu duyuruldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 lira, benzine 61 kuruş ve LPG'ye de 78 kuruş zamyapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Zam, 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 1,29

Benzinde 0,61

LPG’de 0,78 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."