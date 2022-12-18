CHP'den kira yardımı için kanun teklifi
Türkiye’de kira fiyatlarındaki fahiş artışlar sürerken, CHP'li Atila Sertel memurların maaşlarının kiraya yetmediğini söyledi. Sertel, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılarak 30 büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde çalışan memur ve sözleşmeli personele aylık 2 bin TL kira yardımı yapılmasını önerdi.
Barınma krizi günden güne tırmanırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, ‘büyükşehir’ statüsündeki kentlerde, kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele aylık net 2 bin TL kira yardımı yapılması için kanun teklifi verdi.
Sertel, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılarak 30 büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde çalışan memur ve sözleşmeli personele aylık 2 bin TL kira yardımı yapılmasını önerdi.
Atila Sertel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük kentlere tayini çıkan memurlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü ev kiraları geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 200-300 oranında yükseldi ve devlet memurları İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, Adana’ya, Mersin’e Antalya’ya tayini çıktığı zaman ‘yandım’ diye bağırıyor. Çünkü en düşük kira büyük kentlerde 7-8 bin liradan başlıyor ve memurların maaşları kiraya yetmiyor. İşte bu nedenle Meclis’e bir kanun teklifi verdim” dedi.
"SIKINTI İÇİNDELER, DESTEK BEKLİYORUM"
Memurların halinin perişan olduğunu söyleyen Sertel, "Çocukları ile geldikleri büyük kentlerde maaşlarının üçte ikisi kiraya gidiyor. Lojman yok, barınacak ev yok. En kötü koşullarda yaşasalar bile maaşlarının büyük kısmını kiraya yatırmak zorunda kalıyorlar. O nedenle bütün milletvekillerinin duyarlı olmasını ve memurların maaşlarına kira yardımı yapılması noktasında destek vermesini istiyorum. Memurlar; Samsun’da, Muğla’da, Antalya’da, İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da gerçekten sıkıntı içerisinde. Onlara maddi destek için kira yardımı olan 2’şer bin liranın kanunla düzenlenerek verilmesini Meclis’e sundum. Sunmak bizden, oylama siyasi partilerden. Bu konuda destek bekliyorum. Destek verenlere de şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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