CHP'den MEB'in 'okullarda ücretsiz yemek' uygulamasına ilişkin açıklama: Teşekkürler Kılıçdaroğlu

24 Aralık 2022 Cumartesi, 07:26

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı açıklama ile 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Uygulamadan, taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler ve pansiyonu bulunan okullardaki tüm öğrenciler de yararlanacak.

CHP, resmi Twitter hesabından MEB'in kararına ilişkin bir açıklama yaptı. CHP'nin mesajında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Aralık'taki paylaşımı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!"

Kılıçdaroğlu aralık ayındaki paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak."