CHP'den MEB'in 'okullarda ücretsiz yemek' uygulamasına ilişkin açıklama: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, 6 Şubat’tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini duyurmasının ardından CHP, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Twitter mesajında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı" denildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı açıklama ile 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Uygulamadan, taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler ve pansiyonu bulunan okullardaki tüm öğrenciler de yararlanacak.
CHP, resmi Twitter hesabından MEB'in kararına ilişkin bir açıklama yaptı. CHP'nin mesajında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Aralık'taki paylaşımı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!"
Kılıçdaroğlu aralık ayındaki paylaşımında şunları kaydetmişti:
"Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak."
İlgili Haberler
- MEB, 6 Şubat’tan itibaren okul öncesindeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini duyurdu
- 'Tarikatlar istedi, MEB ihraç etti!' İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...
- Mahkeme, Eğitim-Sen'in başvurusunu haklı buldu: MEB'in İnsan Vakfı ile imzaladığı protokole iptal
- CHP'li Yıldırım Kaya: MEB çocuklara tecavüzlerle anılan tarikatlarla, vakıflarla protokoller imzalıyor
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Saray'da 'İmamoğlu' toplantısı