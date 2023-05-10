Gaziantep’te AKP’lilerin yaraladığı genç Cumhuriyet TV’ye anlattı: 'CHP Meclis üyesi havaya ateş açmasa ölmüştüm’

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:59

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:14

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurttaşlar 14 Mayıs’ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, CHP üyeleri bir kez daha saldırıya uğradı. Saldırının adresi bu kez Gaziantep oldu. Kentte bir AVM önünde stand açarak seçim çalışmaları yürüten CHP’li gençler yaklaşık 30 kişilik AKP’li bir grup tarafından saldıya uğrayarak darbedildi.

Saldırıya uğrayanlar arasında bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Açıkgöz, adliyede işlemleri devam ederken yaşanan o anları Cumhuriyet TV’ye anlattı.

“30 KİŞİ DEMİR SOPALARLA SALDIRDI”

Açıkgöz, yaptığı açıklamada vücudunda oluşan yaraları göstererek şunları söyledi:

“Gençlik kolları stant açmıştı, ben de ‘Kolay gelsin’ demek için yanlarına gitmiştim. Aralarında yaklaşık 50-60 metrelik bir mesafe vardı. Ben de oradan ayrılmadım, taşkınlık yapacakları belliydi çünkü müzik açıp bizim CHP Gençlik Kolları tarafına doğru söylenip bağırılıp çağırılıyordu. Ben olayı anladığım için bizimkileri oradan uzaklaştırıp sakin kalınması gerektiğini söyledim. Dağılmaya yakın bunlar tekrar slogan atmaya başladılar. Ben bizim arkadaşları uzaklaştırırken en son bizim arkadaşlar ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye slogan atmaya başladılar. Ondan sonra bunların seçim otobüsünden yüksek sesle kornaya basılmaya başlandı. Sonra onlar saldırıya doğru gelirken ben, bizim gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımızı uzaklaştırmaya gönderiyordum, arkamdan boynumdan tutup çekerek beni aralarına alıp 30 kişiye yakın bir saldırı gerçekleştirdiler, demir sopalarla. Hatta burnumda, alnımda kızarıklıklar, kafamda şişkinlikler mevcuttur. Videolara bakıldığı zaman saldırıyı bizlerin gerçekleştirildiği söyleniyor. Ancak videolara bakıldığında bizim standımızın üzerine geliniyor. Saldırıyı gerçekleştiren tamamıyla kendileri.”

“CHP MECLİS ÜYESİ HAVAYA ATEŞ AÇMASA ÖLMÜŞTÜM”

Polislerin saldırı sırasında müdahale etmediğini vurgulayan Açıkgöz, “Dün ben darp edilirken bir silah sesi duymuştum, silah sesinden sonra üzerimdeki kalabalık dağıldı. Silahı da bizim meclis üyemiz sıkmış, hatta polislere ‘öldürülecekler müdahale edin, siz havaya ateş etmezseniz bunların dağılacağı yok’derken, polis de ‘Siz meclis üyesi değil misiniz? Taşıma ruhsatınız var, siz sıkın’ diyor. Yani o anda silah sıkılmasaydı ben linç edilmiştim, ölmüştüm” ifadelerini kullandı.

“KARAKOLDA DA ADLİYEDE DE SİYASİ BASKI VAR”

Olayın ardından başlatılan hukuki sürece değinen Açıkgöz, adliyedeki son durumu da şu sözlerle anlattı:

“Suç duyurusunda bulunduk, darp raporlarımızın hepsi muvcut. Zaten polislere ben orada geldiğimde ‘15 kişiye yakın beni darp edenlerin hepsi otobüsün içinde, otobüsün hareket etmesini istemiyorum’ dedim. Polisler gözümüzün içine baka baka adamları yanımızdan uzaklaştırdılar. Karakolda da adliyede de siyasi bir baskı olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet başsavcısı tarafından belediye meclis üyemizin ifadesi alınıyor, hepimiz onu bekliyoruz.”

“BU ÜLKEYE BARIŞI, REFAHI, HUZURU GETİRECEĞİZ”

Açıkgöz, olayla ilgili olarak işaret ederek “Şimdi kendi baskılarını kurup kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Sağolsunlar orada duyarlı vatandaşlarımız da görgü tanığı olmaya geldiler. 5-6 kişiye yakın görgü tanığı, tarafsız vatandaşlar, tanıklık yapıyorlar. Umarım adalet yerini bulur. Bizler ne o taraftan ne de bizim taraftan burnunun kanamasını istemeyiz. Bizler, genel başkanımızın da söylediği gibi bu ülkeye ‘Barışı, refahı, huzuru getireceğiz’, bizler sevgiden barıştan tarafız. Biz hiç art niyet, kötülük beslemeyip yine seçim çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.