İki bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Lara bölgesinde ve Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alandan sıçrayan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.
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