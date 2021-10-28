CHP'li Adıgüzel, AKP'li vakıflara nasıl para aktarıldığını açıkladı

28 Ekim 2021 Perşembe, 17:09

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bazı vakıf ve derneklere projeler yoluyla para aktarıldığını iddia etti.

"15 Temmuz’a gelinen süreçte nasıl FETÖ ile beraber yol yürünmüşse şimdi o gün bir tane olan tehlike bugün onlarca hale geldi" diyen Adıgüzel, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, toplum yararına dernek vasfı kazandırılan TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar gibi derneklere çeşitli bahanelerle para aktarmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

"15 Temmuz’a gelinen süreçte nasıl FETÖ ile beraber yol yürünmüşse şimdi o gün bir tane olan tehlike bugün onlarca hale geldi. O dönemdeki siyasi yolculuklarını şimdi başka isim ve çeşitler altında devam ettiriyorlar. Bu haliyle cemaat ilişkileri ve vakıflar, bu ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur. Gençlik ve Spor Bakanlığı, toplum yararına dernek vasfı kazandırılan TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar gibi derneklere çeşitli bahanelerle para aktarmaktadır. Proje sunumu, kütüphane yardımı ve bunun gibi projeler Bakanlığa sunuluyor. Bu işleri değerlendiren birim ise Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’dür. Bu birimin başındaki şahıs, Milli Eğitim Bakanlığı’nda FETÖ’cülerin organize olduğunu bildiğimiz İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı’nda o dönemde yöneticiydi. Yani taşlar yerine oturuyor. FETÖ’yle ilgili organizasyonlarda edinilen tecrübeler, bugünkü vakıflarla ilişkilerde kullanılıyor.

PARA AKTARMA YOLU: YURTLARDA VERİLEN YEMEKLER

Cemaat yurtlarında kalan öğrencilere de KYK yurtlarında kalan öğrencilere de yedikleri kahvaltı ve öğün karşılığında bakanlıktan para aktarılmaktadır. KYK yurtlarındaki öğrencilerin kahvaltı ve öğünü yiyip yemedikleri parmak izi ve benzeri yöntemlerle denetlenmektedir. Oysaki cemaat yurtlarında kalanlara bir tespit yapılmamaktadır. Ödemeler, KYK yurtlarda yenilen öğün karşılığı yapılırken vakıf yurtlarında kalan tüm öğrenci sayısına göre yapılarak sanki bu yemeklerin tamamı yeniliyor gibi peşin ödeme yapılmaktadır. Bu vakıflara para aktarımının yöntemlerinden biri budur. Biz her iki konuda da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na önerge ile bu durumu sorduk.

"SPOR TOTO'DAN OKÇULAR VAKFI’NA 3 MİLYON TL AKTARILDI"

2020 yılında, Malazgirt Zaferi’nin kutlaması için Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı’na 3 milyon TL para aktarılmıştır. Hangi kurumdan? ‘Sporun kara kutusu, sporun örtülü ödeneği’ dediğimiz Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nden. Malazgirt Zaferi için bir kutlama yapılacaksa, alilik, kaymakamlık ya da oradaki spor müdürlüğü üzerinden neden yapılmadığını sormak gerekir. Aslında bu, vakfa para aktarmak için bir bahanedir.

"SPOR BAKANLIĞI ÇALIŞANINA ÜCRET ZAMMINI ÖDEMEDİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, 4-D statüsünde çalışan işçilerimiz var. Yetki uyuşmazlığı nedeniyle maaş zamlarını alamıyorlar. 11 Ağustos’ta Türk-İş ve Hak-İş’le Çalışma Bakanlığı arasında imzalanan çerçeve protokolün 5. Maddesi, ‘zamları avans olarak ödenir’ diyor. Tüm bakanlık ve kamu kurumlarında bu ücret zamları avans olarak ödendiği halde sadece tek bir bakanlıkta ödenmedi; Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ödenmediği gibi bu çalışanlara bireysel iş sözleşmesi imzalatılarak bu haklarından feragat etmesi isteniyor.

Ülkenin tamamına yakını aş ve iş derdindeyken, 15 bin işçi sadece evine ekmek götürmek derdindeyken bu işçilere maaş farklarını ödemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Erdoğan’ın oğlunun Okçular Vakfı’na 3 Milyon TL’yi nasıl rahat ödediğini kamuoyu adına sormak istiyoruz."