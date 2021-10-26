TÜGVA temsilcisinin lüks hayatı sosyal medyada gündem oldu
Üst düzey yönetiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın bulunduğu, kamuda kadrolaşma iddiaları ile gündemde olan TÜGVA’nın İzmir Karşıyaka Temsilcisi Şahin Çetinalp'in değeri milyonları bulan araçlarla paylaşımları, özel 'AKP' plakası, aracındaki pahalı şampanya ve lüks villa sosyal medyada gündem oldu.
Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan'ın görev yaptığı ve son dönemde içeriden sızdırılan belgelerle kamu kurumlarına torpilli olarak girdikleri iddialarıyla tepki çeken TÜGVA’nın İzmir Karşıyaka Temsilcisi Şahin Çetinalp'in sosyal medyadan sergilemekten geri durmadığı lüks hayatı dikkat çekiyor.
LÜKS HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR
Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, paylaşımlarda; son model milyon liralık otomobiller ve lüks villa, pahalı mekanlar, özel ‘AKP' plakası, yurtdışı gezileri, Bilal Erdoğan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile fotoğraflar, aracındaki pahalı şampanya şişesi, Ankara’da ‘AKP' plakalı aracıyla verdiği poz dikkat çekiyor.
“BİR DOSTUMUN…”
Çetinalp, aracında şampanya şişesi bulunmasına ilişkinse, “Beni yedi cihan bilir, içki içemem ama karşı değilim. Herkesin kendi tercihi, bir dostumun ricasıyla düğünü için alınmış, kırılmasın diye duruyor orada uslu uslu” paylaşımını yapmış.
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