CHP'li Ağbaba: 'Gitmesi gereken Tarım Bakanı değil, gitmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'

04 Mart 2022 Cuma, 13:19

Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, dört ili içeren çalışma programı kapsamında bugün Erzincan’a geldi. Erzincan’da bir açıklama yapan Ağbaba, şunları söyledi:

“Bu hafta çalışma yapmaya geldiğimiz dördüncü ilimiz Erzincan. Erzurum’dan başladık, ardından Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Tarım çok konuşuluyor, bugün de çok konuşulacak.

"DEĞİŞEN BAKAN, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET"

Akşam yattık, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli; Sabah kalktık, Bakan Vahit Kirişçi. Kirişi kırmışlar. Bugün Tarım Bakanı Erzincan’a gelecekti, gelemedi. Aslında tek adam yönetiminin özeti bu. Bakan değişiyor, bakan görevden af talep ediyor. Görevden af mı talep etti, görevden alındı mı; onun da kararını size bırakmak istiyoruz. Türkiye, dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biriydi. Türkiye, tarım ürünlerinde kendine yeten ülkelerden biriydi. Pakdemirli, maalesef tarımı bitirme noktasında getirdi. Türkiye, ekmeğe muhtaç duruma geldi. Türkiye buğday ithalatının yüzde 86’sı Rusya ve Ukrayna’ya bağlı. Tarım bitti. Bakan değişiyor, politika değişmiyor, anlayış değişmiyor. Gelen, gideni aratıyor. Öyle birini bakan yaptılar ki biliyorsunuz özel bir şirkette CEO’ydu, adeta tarımı bitirmek için görevlendirilmiş biriydi. ‘Güle güle Pakdemirli’ diyoruz, ama ‘Hoş geldin Kirişçi’ diyemiyoruz. Çünkü, değişen bakan, değişmeyen zihniyet. Zihniyetin değişmesi lazım. Bu topraklarda tarımı, hayvancılığı tekrar var edecek, üretimi var edecek bir anlayışın gelmesi lazım. Gitmesi gereken Tarım Bakanı değil, gitmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan.

"FETHULLAH GÜLEN’İN DERGAHINDAN GEÇMEYEN KİMSE BAKAN OLABİLİYOR MU"

Bakanlar Kurulu’nu kim belirliyor? Recep Tayyip Erdoğan atıyor da öneriyi kim yapıyor? Ben size söyleyeyim. Amerika’daki, Pensilvanya’daki bunların hoca efendi hazretleri Fethullah Gülen yapıyor. Fethullah Gülen’in dergahından geçmeyen kimse bakan olabiliyor mu? Nebati’nin boy boy resimleri vardı. Bu beyefendinin kimle resimleri var? Bu beyefendinin de Kemal Öksüz'le resimleri var. Dolayısıyla onlar yetiştiriyor, Recep Tayyip Erdoğan atıyor. Bunların, Fethullah Gülen’le ilişkisi olmayan bir tek kişisini bulamazsınız.

"AKARYAKIT 20 YILDA 20’YE KATLANDI"

Dün enflasyon açıklandı. Son 20 yılın, AKP kendi rekorunu kırdı. Enflasyonumuz, maalesef üretici enflasyonumuz üç hane, halkın enflasyonu üç hane. TÜİK’in açıklamış olduğu rakam ise iki hane. Ayrıca akaryakıt, 20 yılda 20’ye katlandı. AKP iktidara geldiği zaman, 2002’de benzin 1,62, motorin ise 1,48’di. 2022’de benzin 18, motorin 19 lira oldu. Yakın zamana kadar kuruş kuruş zamlanan akaryakıt, artık 1 lira, 1 lira artıyor. Motorine son 5 günde 4 lira 35 kuruş zam geldi. Mazotun, akaryakıtın artması yaşamımızın daha pahalanması anlamına geliyor. Her şeyimiz akaryakıta bağlı. Artık çiftçi, çift süremeyecek. Artık çiftçi, üretemeyecek. Ne diyoruz biz? İktidara geldiğimizde çiftçiye verilen mazottaki KDV’yi kaldıracağız.

“BU MEMLEKETTEKİ İSRAF DÜZENİNE, ŞATAFAT DÜZENİNE SON VERECEĞİZ”

Bu memleketteki israf düzenine, şatafat düzenine son vereceğiz. Türkiye’de fakir, fukara yokluk yaşarken adeta, beyler ne yapıyor? Saraylarda gününü gün etmeye devam ediyor. Bahçeli, Genel Bakanımız ‘elektrik faturasını ödemeyeceğim’ dediği için kandil göndermişti ya kandili nereye göndersin biliyor musunuz? Kandili, Türkiye’de en çok elektrik tüketen yer neresi? Kaçak Saray. Bence oraya göndersin. Bence oraya göndersin, Türkiye ekonomisine de katkısı olsun.

“ESNAFI ‘ÜÇ HARFLİLER’ DEDİĞİMİZ YEDİ BAŞLI EJDERHALARA DA EZDİRMEYECEĞİZ”

İktidara geldiğimiz zaman esnafımızın kredi faiz borçlarını sileceğiz. Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafın derdini bilen tek bir yerle muhatap edeceğiz. Esnafımıza sicil affı getireceğiz. Esnafımızın kendi yerinde kiracı durumuna düştü. Elektrik faturaları kirayı geçti. Kirada stopaj uygulamasına da son vereceğiz. Ayrıca esnafı, ‘üç harfliler’ dediğimiz yedi başlı ejderhalara da ezdirmeyeceğiz. O üç harfli marketlere bir düzenleme getireceğiz.”