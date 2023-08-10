CHP'li Akay'dan sığınmacı açıklaması... 'Türkiye'ye maliyeti 250 milyar dolar'

Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:51

Güncelleme: 10.08.2023 - 18:00

AKP iktidarının siyasi bir koza dönüştürdüğü ve Avrupa'dan milyarca Euro'luk destek aldığı sığınmacıların ekonomiye yüklediği yükle ilgili hedef gösteren tartışmalar sürüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı ve mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mülteci ve sığınmacıların beka sorunu olduğunu savunan Akay, "Ülkemizin Avrupa'nın mülteci kampı haline gelmesinin birinci derecedeki sorumlusu mevcut iktidardır" dedi.

"NÜFUSUN YÜZDE 7'Sİ SIĞINMACI"

Resmi rakamlara göre; Türkiye'de 6 milyonu aşkın sığınmacı bulunduğunu, bunun da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ettiğini belirten Akay, şöyle konuştu:

"Sığınmacılara öz kaynaklardan yaklaşık 45 milyar dolar harcanmış. Bu rakam inandırıcı ve gerçekçi değil" ifadesini kullandı. Eğitim, barınma ve tıbbi bakım da eklendiğinde sığınmacılara harcanan paranın 100 milyar doların üzerinde olduğunu iddia eden Akay, "Yaptığımız bir araştırmaya göre bu rakamın 250 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Neden? Çünkü Suriye ile ilişkilerin bozulması neticesinde de buradaki ticaret hacminin daralması söz konusu oldu. Emniyet tedbirlerinin artırılmasıyla ilgili birtakım harcamalar oldu. Bu harcamaları da üst üste koyduğunuz zaman 250 milyar dolarlık bir rakam."

Suriyeli sığınmacıların nüfus artış oranlarına dikkati çeken Akay, önlem alınmadığı takdirde 15 yıl sonra Suriyeli nüfusunun 41 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

"ENFLASYON ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "2024'te rüzgâr bizden yana esecek" sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan CHP'li Akay, şunları kaydetti:

"2024'ün ikinci yarısında da enflasyon oranının düşürülmesi mümkün değil, bunu hep beraber yaşayacağız. Enflasyonu kökten çözmek için bu ülkenin üretime, ihracata dönmesi lazım, istihdamı artırıcı projeleri hayata geçirmesi lazım."