CHP’li Bakırlıoğlu: Çiftçinin kullandığı mazottan vergi alınmasın

Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:46

Güncelleme: 20.07.2023 - 15:46

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çiftçinin desteklenmesi için vergisi mazot çağrısı yaptı. Akaryakıt zamlarının tarıma ağır darbe vuracağını söyleyen Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, seçimlerden sonra mazota 12 defa zam geldiğini ve en son olarak “Cumhurbaşkanı Kararı” ile 6 lira daha zam yapılan mazotun seçimlerden sonra yüzde 66 artığını söyledi.

“FİYATLAR KATLANARAK ARTACAK”

Tarımsal ürün maliyetleri içerisinde mazot giderinin önemli yer tuttuğunu hatırlatan CHP’li Bakırlıoğlu mazot giderlerinin ürüne göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında maliyette payı olduğunu belirtti. Sadece mazotun değil, dövizdeki yükseliş nedeniyle gübre, ilaç ve tohum fiyatları da artacağını aktaran Bakırlıoğlu, “Dolayısıyla yediğimiz tüm ürünlere zam gelecek. Korkarım fiyatlar öyle yüzdelik artışlarla değil, katlanarak artacak. Tarım ürünleri fiyatları üçe, dörde katlanacak” dedi.

“MAZOT ZAMMININ TARIMA MALİYETİ 45 MİLYAR LİRA”

AKP iktidarının çiftçilere verilen mazot desteği ile mazot maliyetinin yarısını karşıladıklarını söylediğini belirten CHP’li vekil, “Rakamlara baktığımızda gerçeğin öyle olmadığı açıkça görülmektedir. 2022 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a göre ürünlere göre toplam mazot desteği 12 milyar lira. Bu para 2023 yılında ödenecek. Seçimden bu yana mazot fiyatı 13 lira arttı. Tarım sektörünün her yıl toplamda 3,5 milyar litre mazot tükettiğini varsayarsak çiftçinin cebinden 45 milyar lira daha fazla para çıkacak. Toplam mazot desteği ise 12 milyar lira. AKP’nin çiftçinin kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz, yüzde 30’unu karşılıyoruz diyerek övünmelerinin gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Bugünkü mazot fiyatları ile ancak yüzde 10’u destekle karşılanmış olacak” ifadelerine yer verdi.

“ÇİFTÇİNİN KULLANDIĞI MAZOTTAN KDV VE ÖTV ALINMAMALIDIR”

CHP olarak çiftçinin yaşadığı sıkıntıları, üreticinin feryadını her zaman dile getirdiklerini söyleyen Bakırlıoğlu, “Mazot başta olmak üzere gübre, ilaç fiyatlarındaki artışlardan kaynaklı Türkiye maalesef çok ciddi gıda enflasyonu ile karşı karşıyadır. Tarım sektörü, her zaman desteklenmek zorundadır ve dünyanın her yerinde de desteklenmektedir. Hem üretici hem de tüketici gözeten bir sisteme ihtiyaç var. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre mazottaki vergi yükü yüzde 38,5’a yükselmiştir. Çözüm bellidir. Çiftçinin kullandığı mazottan KDV ve ÖTV alınmamalıdır. Bu bile çiftçiye önemli katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.