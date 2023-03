CHP’li Bakırlıoğlu: Vatandaşın ucuz ete ulaşması mümkün değil

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:58

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:59

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Et ve Süt Kurumu’nun ramazan ayında ucuz et satacağı açıklaması et fiyatlarının artığını ve yurttaşın artık et alamaz hale geldiği söyledi. Kurumdan yapılan açıklamada vatandaşın ucuz ete ulaşamayacağının itiraf edildiğini belirten CHP’li Bakırlıoğlu, “Bakanlık raporlarına göre; 2017'de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken sektör temsilcileri bu rakamın 7 kiloya kadar düştüğünü belirtilmektedir. Et ve Süt Kurumu bir açıklama yaptı. Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirlerine verilen ürünlerin miktarı aylık 600 tona çıkılacakmış. Yani ramazan ayı boyunca günlük 20 ton et verilecek. Tarım Kredi Markette kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşı etin kilogramı da 150 liradan satılacak. Bin 590 Tarım Kredi Market var. Mağaza başına günlük verilecek et miktarı 12,5 kilo. Et ve Süt kurumunun ülke genelinde toplam satış mağaza sayısı 17. Türkiye’deki et tüketiminin üçte biri İstanbul’da gerçekleşiyor. Ama Et ve Süt kurumunun İstanbul’da sadece bir tane mağazası var. Et fiyatı ne olursa olsun vatandaşın bu şartlarda ucuz ete ulaşması mümkün değil. Günlük bir milyon ton et tüketilen ülkede ‘Günlük 20 ton 30 ton et vereceğiz’ demek ciddiyetsizlikten başka bir şey değildir” diye konuştu.

“UCUZ ET PROPAGANDASI”

Geçen yıl ramazan ayında da aynı yöntemi denediklerini belirten Bakırlıoğlu, “Ne et fiyatları düştü ne de vatandaş ucuz et yiyebildi. Et fiyatları 300 liraya dayanınca ucuz et propagandasına yine başladılar. Seçim öncesi günlük politikalarla oy devşireceklerini sanıyorlar. 20 yıldır ülke hayvancılığını getirdikleri noktada ne üretici kazanıyor ne de vatandaş ucuz et alabiliyor. Bunun sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadelerini kullandı.

“ÖLMEKTE OLAN HASTAYA YARA BANDIYLA MÜDAHALE”

Et ve Süt kurumu zararına satış yaparak zararını hazineye yükleyeceğini anlatan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Süt fiyatlarını baskıladılar süt hayvanları kesime gitti. Fiyatlar daha da arttı. Ama hayvan yok. Süt hayvanı olmayınca besilik hayvanda bulunamıyor. Buldukları çözüm yine ithalat. Artık kasaplık hayvan ve et ithal etmeye başladılar. Maalesef bu da çözüm olmayacak. Ölmek üzere olan hastaya yara bandıyla müdahaleye benziyor yaptıkları. Seçimden sonra sorunu çözecek irade iktidara gelecek. Mutabakat metninde sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık politikaları ile üreticinin ve tüketicinin kazanacağı bir sistemi kuracağız” diyerek sözlerini noktaladı.