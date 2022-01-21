CHP'li Bankoğlu'ndan tarikat ve cemaat yurtları için araştırma önergesi

21 Ocak 2022 Cuma, 09:24

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, üniversite öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesiyle gündeme gelen tarikat ve cemaat yurtlarının denetlenmesi amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Bankoğlu, “Yurtlar o kadar denetimsiz ki şu an Türkiye’de cemaat ve tarikatlarla bağlantılı kaç yurt olduğu ve bu yurtların hangi cemaatlere bağlantılı olduğu dahi bilinmiyor” dedi.

Aysu Bankoğlu, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, cemaat ve tarikat yurtlarının denetlenmesi amacıyla Meclis’e araştırma önergesi verdiğini açıkladı. Bankoğlu, şöyle konuştu:

"İKTİDAR GERELİ DENETİMLERİ YAPMIYOR"

“Bu yurtlarda çeşitli baskıların olduğu bilenen bir gerçek. Ancak buna rağmen iktidar, şu veya bu sebeple hala gerekli denetimleri yapmıyor. Şu an Türkiye’de cemaat ve tarikatlarla bağlantılı kaç yurdun olduğu, bu yurtların hangi cemaatlerle bağlantılı olduğu dahi bilinmiyor.

YURT SAYISI ARTARKEN MÜFETTİŞ SAYISI AZALDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Örgün Eğitim Raporu’na göre; 2006’da bin 700 civarında olan vakıf ve derneklere ait yurt sayısı, 2021’de 3 bin 300’lerde. Hangi derneklere, hangi vakıflara ait bu yurtlar, kamuya açıklanması lazım. Bu sayılara, kaçak yurtlar ve öğrenci evi dedikleri cemaat evleri dahil değil. Vakıf ve derneklere ait yurt sayısı katlanarak artarken bu yurtları denetleyecek müfettiş sayısı yıllar içerisinde neredeyse aynı kalmış.

Aynı hataları yapıp yapıp başka sonuçlar beklemek deliliktir. İktidar, çok değil daha birkaç yıl önce yaptığı hataları tekrarlayıp başkaca sonuçlar bekliyor. Bu basiretli bir yönetim anlayışı değildir.

"SKANDALLARA KULAK TIKIYORLAR"

Bu olaylardaki yurtlar, denetlenmesi gerekirken denetlenmedi. Sanıklarının birçoğu tutuksuz yargılandı. Denetim zafiyetininse hesabı hiçbir siyasiden veya bürokrattan sorulmadı. Karaman’da, Denizli’de, İzmir’de, Kahramanmaraş’ta... Hangi birini sayayım. Yine cemaat yurtları, büyük bir kısmı kaçak yurtlar üstelik. Yine cinsel istismar, yine denetim zafiyeti. Acılı aileler, ‘Devlet yurdu olmadığından bu yurtlara mecbur kalıyoruz’ diyor. Ama iktidarın kulakları mağdur çığlıklarına sağır. Bu olayları araştırmak, önlemek yerine bu yurtları işleten vakıfları korumak için ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyen bakanlar duyduk. Denetleme sorumluluğunu yerine getirmeyen milli eğitim müdürleri, Milli Eğitim Müşavirliği’ne atandı. Onların bir kerelerinden kaç bin çocuğun, gencin, ailenin canı yandı. Yaşananların hepsi münferit olay olabilir mi? Bu yurtları açan vakıfların, cemaatlerin; yurtların kaçak açılmasına göz yuman bakanlıkların, müfettişlerin, iktidarın hiç mi suçu yok?

"İKTİDAR GENÇLERİ CEMAAT YURTLARINA MECBUR BIRAKIYOR"

‘Barınamıyoruz’ diyen öğrenciler 'terörist' ilan edildi. Devlet yurdunda yer yok, kiralar çok yüksek, özel yurtlaraysa imkanları yetmiyor. Bu gençleri yaftalayanların, kaçak yurtlara göz yumanlara, ülkenin her yerinde kanun-hukuk tanımadan yurt açan cemaatlere, tarikatlara söyleyecek tek bir sözü yoksa yazıklar olsun.”

Antalya Kepez’deki bir cemaat yurdunda aşçı tarafından katledilen öğrenciyi hatırlatan Bankoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İŞLERİNE GELMEYİNCE..."



Zanlının savunması hanginizin kanını dondurmadı? Bu adamın bir öğrenci yurdunda işi ne? Hiç mi denetlemediniz? Hiç mi kuralı, kaidesi yok bu işlerin? İşlerine gelmeyince körler, sağırlar; birbirlerini ağırlıyorlar. Bu yurt kaçak çıktı. İki günde tabelalarını sakladılar, hükümet yine haberlere erişim engeli koydu. Bir tane Allah’ın kulu hükümet kanadından, çıkıp da ‘Biz bu yurdu denetlememekle hata ettik’ demedi. Şehrin ortasında kaçak yurt açılacak, içinde sabıkası, geçmişi ne olduğu bilinmeyen insanlar çalışacak, gencecik bir insan katledilecek, siz de bu ülkeyi yönetiyoruz diye ortalıkta gezeceksiniz. Böyle bir aymazlık, böyle bir sorumsuzluk olamaz. Biz, sorunun kafasını kuma gömen, sanki gençleri buralara mecbur etmek ister gibi devlet yurtlarını yeterli seviyeye getirmeyen, türlü türlü cemaatlere ülke geleceğini teslim eden iktidar olduğunun çok farkındayız.

BAŞKA HESAPLAR MI VAR?



Derinleşmiş, kökleşmiş sorunlara sığ çözümlerle, lafta kalan vaatlerle veya kaçarak çözüm bulamayız. Bu yurtlar neden denetlenmiyor, başka hesaplar mı var? Denetlenmeyen cemaat ve tarikat yapılaşmalarının ülkenin güvenliğini ve refahını ne derece tehdit edebileceği Cumhuriyet tarihinden öğrenilmediyse yakın tarihinden öğrenilmelidir. Dünün hatalarını tekrar ederek yeni bir gelecek inşa edemeyiz. Cemaat ve tarikat yurdu ya da evi denilen bu yerler araştırılsın, sorunlar tespit edilsin, önlemler değerlendirilsin. Kimse şunu unutmasın; aynı hatayı iki kez yapamazsınız. İkinci kez yaptığınız hata değil tercihtir.”